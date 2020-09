Súťaž Svetové dedičstvo očami detí už má svojich víťazov

Banská Štiavnica 16. septembra (TASR) – Do 26. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Svetové dedičstvo očami detí sa zapojilo takmer 400 prác. Porota pre aktuálny ročník už vybrala najlepšie práce v troch rôznych kategóriách, udelí aj čestné uznania, informovala vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov Banskej Štiavnice Henrieta Godová.



Do medzinárodnej súťaže Svetové dedičstvo očami detí sa každoročne prihlási v priemere 2.000 diel z celého sveta. „Tento rok sa do súťaže pre pandémiu zapojilo oveľa menej miest a škôl ako po iné roky. Museli sme aj predĺžiť termín na posielanie prác z 30. apríla 2020 na 15. august 2020,“ vysvetlila pre TASR Godová. V 26. ročníku porotcovia vyberali víťazov z 397 kresieb z 13 miest svetového dedičstva z deviatich krajín vrátane Ruska, Číny, Brazílie či Azerbajdžanu.



Porotcovia diela detských výtvarníkov oceňujú v troch vekových kategóriách. V kategórii 13 – 15 rokov získala 1. miesto Monika Lazúrová zo ZŠ v Bardejove, v ostatných boli ocenené najmä práce čínskych a ruských žiakov. Vernisáž výstavy diel sa každoročne koná v Banskej Štiavnici, jej termín zatiaľ známy nie je. Následne víťazné kresby putujú aj do iných svetových miest, záujem tento rok podľa Godovej prejavila najmä Čína.