Súťaž Tatry Ice Master ovládli umelci z Malajzie a Česka
Autor TASR
Vysoké Tatry 20. januára (TASR) - Medzinárodné majstrovstvá v stavaní ľadových sôch Tatry Ice Master, ktoré sa počas uplynulého víkendu konali vo Vysokých Tatrách, majú za sebou najúspešnejší ročník. Informoval o tom šéf podujatia Lukáš Brodanský. O priazeň odbornej poroty a tiež návštevníkov bojovalo desať tímov z celého sveta. Súťaž napokon ovládli umelci z Malajzie a Česka.
Umelci premenili na umelecké diela celkovo 50 ton ľadu, pričom každý z tímov mal k dispozícii desať blokov a dve témy - Zrod športu pod Olympom a Moderné športové disciplíny. Odborná porota pod vedením Zsolta Tótha z Maďarska rozhodla o celkovom poradí a návštevníci o držiteľoch Ceny divákov. V prvej kategórii zvíťazili sochári z Malajzie, nasledovali Francúzi a Slováci. V druhej si prvenstvo odniesli Česi, druhý skončil slovenský tím a tretie miesto obsadili Mongoli. Cenu divákov získali umelci z Mongolska a Maďarska.
Počas 12. ročníka podujatia vznikli aj dve ľadové sochy olympijskej víťazky Petry Vlhovej. Prvá na Lomnickom štíte, kde ju vyrezal tím z Iraku a druhá na Hrebienku, kde ju v rámci súťažného zápolenia vytvorili Slováci.
„Vnímame to ako doposiaľ najúspešnejší ročník podujatia. Potvrdila nám to nielen vysoká umelecká úroveň jednotlivých sôch, ale aj spokojnosť návštevníkov. S veľkým záujmom sa streli exhibičné vystúpenia majstra sveta v ľadovom rezbárstve Zsolta Tótha z Maďarska, miláčikmi návštevníkov sa už po minulom roku stal mongolský manželský pár a večne pozitívne naladená indonézska dvojica súťažiacich. Aj napriek tradične vysokej návštevnosti sa podujatie zaobišlo bez dopravných zápch, problémov s parkovaním či dlhého čakania na lanovku,“ zhodnotil Brodanský. Organizátori zároveň kontrolovali hladinu hluku. Certifikovaná spoločnosť počas oboch dní pomáhala nastavovať ozvučenie tak, aby boli zabezpečené limity rešpektujúce prostredie Tatier.
Medzinárodné tímy vytvorili spolu 20 sôch, z ktorých polovica sa nachádza v exteriéri na Hrebienku a bude vystavená až do roztopenia - denne do 18.15 h. Druhá polovica sa nachádza v malej kupole Galérie ľadových majstrov a bude spolu s Tatranským ľadovým dómom sprístupnená až do 18. apríla.
