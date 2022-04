Súťaž Technická myšlienka roka vyhral projekt Smart Home

Žilina 27. apríla (TASR) – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) vyhodnotila minulý týždeň 13. ročník súťaže Technická myšlienka roka pre stredoškolských študentov. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA získal prvé miesto projekt Smart Home Adama Pavúčeka zo Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Košiciach.



Na druhom mieste skončil projekt medicínskej elektroniky CS24A1 – modul 24bitového adc prevodníka Filipa Pavloviča zo SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Tretie miesto získal projekt Kontajner na separovanie odpadu s mobilnou aplikáciou študentov Milana Kleina, Matúša Švirlocha a Jakuba Solára zo Súkromnej strednej odbornej školy Ul. 29. augusta v Poprade. "Pre veľké množstvo kvalitne prezentovaných projektov udelila FEIT UNIZA Cenu FEIT city za projekt Firemný informačný systém pre mobilné zariadenia Martinovi Vlčekovi zo SPŠ elektrotechnickej v Košiciach," dodala Valentovičová.



Do finálového kola postúpilo 18 najlepších projektov z celého Slovenska, ktoré súťažili napríklad v oblastiach mechatroniky, elektroniky a IT. "Je úžasné vidieť mladých ľudí, ktorých baví technika a vedia ju využiť na realizáciu svojich nápadov. Blahoželám všetkým, ktorí postúpili do finálového kola, a špeciálne víťazom. Ďakujeme priemyselným partnerom, ktorí podporili súťaž nielen vecnými cenami, ale aj osobnou účasťou v komisii," dodal prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FEIT UNIZA Peter Brída.