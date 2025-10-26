< sekcia Regióny
Súťaž Trnavský tón predstavuje detské spevácke talenty
Trnava 26. októbra (TASR) - V Mariánskej sále v Trnave sa v nedeľu o 18.00 h začne finále prvého ročníka detskej speváckej súťaže Trnavský tón. Predstavia sa na ňom najlepší účastníci súťaže. Do podujatia sa zapojilo 23 detí, ktoré rozdelili do dvoch kategórií podľa veku.
„Ich výkony hodnotila odborná porota, ktorá sa zhodla na tom, že úroveň súťažiacich bola veľmi vysoká. Finálový program obohatia aj vystúpenia hudobných hostí - speváka Martina Haricha, speváčky a herečky Ingridy Baginovej, detského speváckeho zboru Cantica Kids. O tanečný sprievod sa postará tanečná škola Alegria, ktorá prinesie do večera dynamiku a pohybové umenie,“ uviedli organizátori z občianskeho združenia Mariánska sála.
Organizátor a zakladateľ podujatia Michal Lipovský pripomenul, že podujatie Trnavský tón vzniklo s cieľom podporiť mladé hudobné talenty z regiónu. „Verím, že sa stane krásnou tradíciou, ktorá bude každoročne vytvárať priestor pre rozvoj mladých speváckych talentov, podporí ich odvahu vystupovať a otvorí im dvere k ďalším umeleckým príležitostiam,“ doplnil Lipovský.
