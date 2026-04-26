Súťaž v Komárne pripomenie starobylé jedlá i historické boje
Autor TASR
Komárno 26. apríla (TASR) - Revolučné boje v rokoch 1848 a 1849 i gastronómiu tohto obdobia v nedeľu v Komárne pripomenú tradičné Komárňanské vojenské hostiny. Organizuje ich nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi v Starej pevnosti.
Ako organizátori informovali, na podujatí súťažia družstvá vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni. „Kritériami pri hodnotení je hlavne chuť pripravovaného jedla, dodržanie dobovej receptúry z prvej polovice 19. storočia, jedinečnosť podávania, ale aj vzhľad družstva či atmosféra pri varení,“ vysvetlili organizátori.
Súčasťou programu sú aj remeselnícke aktivity, detské hry, ukážky sokoliarstva na malom nádvorí i rozprávka pre deti. Podujatie ponúka aj prehliadky pevnosti, revolučné piesne z rokov 1848 až 1849 i príchod husárov a pešiakov do Starej pevnosti. „Návštevníci uvidia aj bojovú ukážku pri príležitosti 177. výročia komárňanskej bitky,“ doplnili organizátori.
Námetom na vznik podujatia Komárňanské vojenské hostiny bola udalosť, ktorú vo svojom poviedkovom cykle Revolučné a bojové obrazy opisuje spisovateľ Mór Jókai. „Podrobne píše o tom, že v apríli 1849 veliteľ Komárňanskej pevnosti generálmajor Richard Guyon upevňoval bojového ducha obrancov pevnosti tým, že pohostil obyvateľov Komárna na hradbách Starej pevnosti. A to pri neustálej delostreleckej paľbe nepriateľa. Našu súťaž organizujeme na pamiatku tejto netradičnej hostiny,“ uviedli organizátori.
