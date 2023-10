Súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti Ex libris Hlohovec má víťazov

Hlohovec 9. októbra (TASR) - Spolu 1604 súťažných prác od 1457 detí z 15 krajín sa zúčastnilo 19. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti Ex libris Hlohovec s témou Lesy, hory, výšiny okolo nás. Počas uplynulého víkendu vyhlásili víťazov a otvorili výstavu najlepších diel. Informovala o tom za organizátora združenia Ex libris ad personam Helena Pekarovičová.



Svoje práce do súťaže zaslali deti z Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Indie, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Srbska, Taiwanu, Turecka, Ukrajiny a Slovenska. Porota udelila 75 ocenení deťom a jedno ocenenie pedagógovi. Najvyššie ocenenia v jednotlivých kategóriách získali Michaela Drgoňová zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Hlohovec, Miia Liisa Tuvi z Estónska, Nabanita Chakravarty z Indie, Lukáš Fekete zo ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici a Beáta Palková z Cirkevnej ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove. Špeciálnu ceny poroty získala kolekcia prác žiakov ZUŠ mesta Dnipro na Ukrajine.



"Téma tohto ročníka deti inšpirovala, aby nám vo svojich umeleckých dielkach prezradili veľa o svojich krajinách, mestách, dedinkách, ale aj o tom, čo chcú vo svojom živote dosiahnuť, aké sú ich ciele. Práce týchto talentovaných detí sú ozdobené fantáziou. Detská predstavivosť nepozná hranice a pre porotu bolo veľkou radosťou vstúpiť aspoň na chvíľu do tohto nezameniteľného magického sveta detskej imaginácie a tvorivosti a zároveň ťažké, lebo museli rozhodnúť o víťazoch," uviedla Pekarovičová.



Sprievodnými akciami podujatia boli výstava Grafické mosty Juliany Jordanovej z Bulharska a Anny Tichonovej z Bieloruska a prehliadka interaktívnych obrazov s pridanou digitálnou vrstvou rozšírenej reality Anima artificialis vizuálnej umelkyne a filmovej animátorky Kris Saganovej.



Súťaž knižnej značky pre deti od šiestich do 15 rokov sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a s podporou mestskej a krajskej samosprávy.