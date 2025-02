Súťaž Vráťme knihy do škôl je späť v Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica 25. februára (TASR) - Súťaž Vráťme knihy do škôl, ktorej cieľom je motivovať deti a mládež k čítaniu kníh a zároveň k tvorivému písaniu, vstupuje do ďalšieho ročníka a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je opäť jej súčasťou. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že blížiace sa jarné prázdniny a s nimi marec, ktorý je mesiacom knihy, sú na to ako stvorené.



Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských, základných a stredných škôl. Stačí si prečítať ľubovoľnú knihu a napísať o nej krátky text, ktorý bude mať maximálne dve strany. Dieťa v ňom opíše, prečo si knihu vybralo a čo mu priniesla. Škôlkari nakreslia obrázok s pomocou učiteľa či rodiča. Žiaci prvého stupňa základných škôl môžu poslať buď text, obrázok alebo oboje. Súťaž potrvá do 15. apríla.



"Vítam každú iniciatívu, ktorá podnieti záujem detí a mladých o knihy. Je dôležité, aby pochopili, že čítanie nie je len nudné lúskanie povinnej literatúry. Prostredníctvom príbehov môžu objavovať rozprávkové svety, zažiť dobrodružné výpravy, prevteliť sa do odvážnych hrdinov a ocitnúť sa kdekoľvek, kam ich zavedie fantázia. Vziať do ruky knihu je jednoducho vždy dobrý nápad a presne to je posolstvom súťaže Vráťme knihy do škôl. Verím, že šikovné deti a študenti z nášho kraja sa schuti začítajú či dokonca pustia do vlastnej tvorby," konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Ako dodala Štepáneková, neposudzuje sa literárna kvalita príspevkov. Záleží na tom, aby dieťa čítalo. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne žrebovanie. Súčasťou súťaže Vráťme knihy do škôl je kategória zameraná na autorské písanie poviedok.



Pre víťazov kraj pripravil okrem poukážok na nákup kníh i atraktívne ceny ako tablety či notebook. Ocenení budú aj Knižní anjeli, ktorí ich vedú k literatúre. Cenu si tiež odnesie najaktívnejšia stredná škola v BBSK.