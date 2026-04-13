Súťažná konferencia Junior Internet AMAVET 2026 pozná víťazov
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Súťažná konferencia Junior Internet AMAVET 2026 pozná víťazov. Účastníci prezentovali svoje projekty v štyroch kategóriách - digitálne inovácie, design, text a content. TASR o tom informoval Ján Nemec z AMAVET-u s tým, že vo finále bolo 29 projektov a 36 súťažiacich.
Víťaz v kategórii Junior Digitálna inovácia Juraj Kollár získal stáž vo vládnej jednotke CSIRT. Víťaz kategórie Junior Dizajn Petr Balabokin sa môže tešiť na stáž v reklamnej agentúre. Víťaz kategórie Junior Text Martin Sedlák pôjde na exkurziu do Bruselu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.
Konferencia Junior Internet AMAVET 2026 sa uskutočnila 10. až 11. apríla na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Autori vybraných projektov predstavili svoje práce verejnosti i odbornej hodnotiacej komisii.
