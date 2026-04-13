Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026
< sekcia Regióny

Súťažná konferencia Junior Internet AMAVET 2026 pozná víťazov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Konferencia Junior Internet AMAVET 2026 sa uskutočnila 10. až 11. apríla na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Súťažná konferencia Junior Internet AMAVET 2026 pozná víťazov. Účastníci prezentovali svoje projekty v štyroch kategóriách - digitálne inovácie, design, text a content. TASR o tom informoval Ján Nemec z AMAVET-u s tým, že vo finále bolo 29 projektov a 36 súťažiacich.

Víťaz v kategórii Junior Digitálna inovácia Juraj Kollár získal stáž vo vládnej jednotke CSIRT. Víťaz kategórie Junior Dizajn Petr Balabokin sa môže tešiť na stáž v reklamnej agentúre. Víťaz kategórie Junior Text Martin Sedlák pôjde na exkurziu do Bruselu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Autori vybraných projektov predstavili svoje práce verejnosti i odbornej hodnotiacej komisii.
