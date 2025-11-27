< sekcia Regióny
Súťažná výstava Textilná tvorba v Kremnici mala rekordnú účasť
Autor TASR
Kremnica 27. novembra (TASR) - Rekordná účasť aj výrazný posun k experimentu charakterizuje 11. ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby Textilná tvorba 2025, ktorej výsledky predstavia verejnosti v Kremnici. Ako informovala organizátorka Magdaléna Gáfriková z Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom, vernisáž sa v NBS - Múzeu mincí a medailí Kremnica uskutoční 5. decembra.
Podľa Gáfrikovej aktuálny ročník súťaže opäť potvrdil, že záujem o textilné umenie na Slovensku rastie a neprofesionálni tvorcovia aj študenti dokážu prinášať mimoriadne kvalitné, originálne a aktuálne textilné diela. Do tohto ročníka sa prihlásilo 133 autoriek a autorov s 240 dielami, z ktorých odborná porota vybrala na výstavu 238 prác. Súťaž zároveň zaznamenala zvýšenú účasť siedmich umeleckých škôl, ktoré významne obohatili kolekciu vystavených diel.
„Textilná tvorba tradične poskytuje priestor tvorcom pracujúcim s remeselnými technikami, no 11. ročník výrazne upozornil aj na rastúcu potrebu experimentu, autorskej odvahy a ekologického myslenia,“ podotkla Gáfriková.
Mnohí mladí autori, ale aj skúsení tvorcovia siahli podľa jej slov po prírodných materiáloch, upcyklácii a technikách s minimálnym dopadom na životné prostredie. Silnou témou tohto ročníka sa stalo uveriteľné prepájanie tradície s moderným výtvarným jazykom, ktoré dalo vznik rozmanitej palete diel. Súčasťou programu bol aj odborný workshop Farbenie a potlač prírodnými pigmentmi, ktorý účastníkom priblížil ekologické postupy farbenia a možnosti práce s minerálnymi pigmentmi.
Výstava, ktorá predstavuje pestrú škálu diel reflektujúcich estetické cítenie, remeselnú zručnosť a osobitý rukopis tvorcov z celého Slovenska, potrvá v múzeu do konca marca budúceho roka.
