Autobusy v okresoch D. Streda a Galanta budú premávať ako cez sviatky

Trnava 31. januára (TASR) - Prímestská autobusová doprava v okresoch Dunajská Streda a Galanta bude od pondelka 1. februára až do odvolania zabezpečovaná tak ako medzi vianočnými a novoročnými sviatkami. TASR o tom informoval komunikačný odbor Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



"To znamená, že spoje označené značkou X27 nebudú premávať. Dôvodom je dočasný pokles počtu práceschopných vodičov autobusov dopravcu SAD Dunajská Streda," informoval samosprávny kraj.



Ako doplnil, na území ostatných okresov premávajú autobusy aj naďalej podľa prázdninových cestovných poriadkov až do odvolania. Kraj je však pripravený reagovať a upraviť režim tak, aby uspokojil dopyt cestujúcej verejnosti, najmä v prípade návratu žiakov a študentov do škôl.



Aktuálne informácie a cestovné poriadky sú verejnosti k dispozícii na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach kraja i jej troch zmluvných dopravcov – ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.