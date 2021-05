Súvislé opravy ciest po zime zahŕňajú v Košickom kraji 22 úsekov

Košice 27. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v súvislých opravách vozoviek poškodených po zimnom období. Do konca júna prejde takouto opravou 22 úsekov ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke viac než 24 kilometrov. Ide najmä o cesty v okresoch Trebišov, Michalovce a Spišská Nová Ves, ale aj Rožňava a Košice-okolie, informoval Úrad KSK.



Súvislé opravy realizujú odstránením pôvodného krytu vozovky, penetráciou odfrézovanej vozovky asfaltovým postrekom, doplnením potrebnej vyrovnávacej vrstvy vyrovnávacím betónom a položením nového asfaltového koberca. „Investíciou do súvislých opráv v predpokladanej výške 1,7 milióna eur z výdavkov kraja zlepšíme stav viac ako 24 kilometrov ciest. Nový asfaltový koberec zvýši komfort vodičov aj bezpečnosť cestnej premávky,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Položenie teplej asfaltovej zmesi a hutnenie asfaltobetónu realizujú cestári na úsekoch, kde je rozpadnutá obrusná vrstva a lokálne opravy by neboli postačujúce. V okrese Trebišov ide o úseky ciest v Sirníku, od križovatky I/79 po ceste III/3693 vedúcej do Novej Viesky pri Bodrogu a na ceste III/3714 Kráľovský Chlmec – Boľ. Obnova ďalej čaká úseky Plechotice – Čeľovce, Boľ – Solnička, Solnička – Poľany a v intraviláne Malých Ozoroviec. V rámci údržby sú plánované aj úpravy penetračným makadamom na úsekoch Trebišov – obytná časť Nový Majer – Olšina a v križovatke I/79 - Boťany.



Veľkoplošné opravy v okrese Michalovce zahŕňajú štyri kritické úseky ciest s dĺžkou viac ako sedem kilometrov, a to medzi Lučkovcami a Moravanmi, Veľkými Kapušanmi a Čiernym Poľom, obcami Jovsa a Hnojné, ako aj v meste Michalovce na Lastomírskej ulici.



V okrese Spišská Nová Ves pôjde o úseky s dĺžkou takmer päť kilometrov, a to na ceste III. triedy medzi Markušovcami a Rudňanmi, na ceste spájajúcej hranicu okresu s križovatkou II/536 pri Jamníku a obce Smolnícka Huta a Smolník. Súvislé opravy ďalej zrealizujú v okresoch Košice-okolie a Rožňava medzi Hýľovom a Zlatou Idkou, v Seni, na ceste Rochovce – Slavošovce, Ochtiná – Rochovce, Drnava – Bôrka, Rudná prieťah a medzi Roštárom a Štítnikom.



V najbližších týždňoch začne KSK aj s komplexnou rekonštrukciou cesty medzi Moldavou nad Bodvou, Jasovom a Košicami za viac ako 3,2 milióna eur.