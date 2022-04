Sv. Anton: Do rozvoja obce investovali vlani takmer 1,52 milióna eur

Svätý Anton 21. apríla (TASR) – Takmer 1,52 milióna eur investovali vlani vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica do rozvoja obce. Z toho zhruba 83 percent bolo z dotácií, ktoré sa podarilo obci získať.



Ako informuje starosta Martin Kminiak, peniaze sa použili napríklad na záchranné práce pri sanácii zosuvného svahu v obci, vybudovanie kompostoviska, asfaltovanie miestnych komunikácií, ale tiež na rekonštrukciu pomníka padlých, obecného rozhlasu či doplnenie verejného osvetlenia. Dokončila sa aj rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Obec okrem toho vypracovala aj dokumentáciu pre projekt výstavby telocvične a pre projekt rekonštrukcie domu smútku.



„Zapojili sme sa aj do výzvy Ministerstva kultúry SR na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu sochy svätého Vendelína. Prostredníctvom výzvy Ministerstva vnútra SR by sme chceli získať financie na vybudovanie chodníka, ktorý by nadviazal na posledný dokončený úsek od rodiny Hajduovej až po zosuv svahu,“ priblížil starosta.



Obec sa aktuálne zaoberá aj možnosťou budovania chodníkov v hornej časti obce a pripravuje podklady na podanie žiadosti na vybudovanie zberného dvora a doplnenie chýbajúcej techniky.



Samospráva tiež podala žiadosť na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd. Rozhodla sa tiež zapojiť do výzvy, ktorá by pomohla zmodernizovať kultúrny dom.