Na nádvorí kaštieľa vo Svätom Antone sa začnú vianočné minitrhy

Svätý Anton 27. novembra (TASR) - V Múzeu vo Svätom Antone sa v piatok (1. 12.) a sobotu (2. 12.) uskutoční podujatie Advent v kaštieli. Jeho súčasťou budú minitrhy, koncerty v kaplnke či špeciálne večerné vstupy do vianočne vyzdobeného kaštieľa. TASR o tom informovala Michaela Terenová z oddelenia marketingu Múzea vo Svätom Antone.



Vianočné minitrhy sa na nádvorí kaštieľa začnú v piatok o 15.00 h a v sobotu o 10.00 h. Podľa Terenovej sa môžu návštevníci tešiť na punč či kapustnicu, zakúpiť si budú môcť adventné vence, vianočné ikebany či vianočné ozdoby na stromček.



Absolvovať budú môcť aj špeciálne večerné vstupy do kaštieľa, a to o 16.00 a 17.00 h. V kaplnke kaštieľa odznejú v sobotu aj dva koncerty. Na prvom vystúpi Martin Brveník, ktorý zahrá na historickom organe a na druhom sopranistka Silvia Švábiková.



V decembri pripravujú tunajší múzejníci aj tradičné podujatie s názvom Vianoce pre zvieratká. Tie sa uskutočnia 19. decembra o 10.00 h v kaštieľskom parku. Ide o edukatívne podujatie, ktorého cieľom je priblížiť deťom význam prikrmovania voľnej žijúcich zvierat v zimných mesiacoch.



"Deti môžu vyrobiť a priniesť dobroty pre zvieratká, ktoré zavesia na stromček. Taktiež môžu priniesť slnečnicu do kŕmidla pre vtáčiky," dodala Terenová.