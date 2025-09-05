< sekcia Regióny
Švábkafest oslávi tradičnú plodinu na námestí v Liptovskom Mikuláši
Na historickom námestí si návštevníci vychutnajú kulinársku šou so šéfkuchárom Ivanom Rusinom.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. septembra (TASR) - Zemiakový fest alebo liptovský Švábkafest prinesie oslavu tradičnej plodiny Liptova na námestie v Liptovskom Mikuláši. Ako TASR informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, práve zemiaky budú v piatok stredobodom pozornosti, keď sa historické centrum Liptovského Mikuláša premení na zemiakové kráľovstvo počas podujatia Švábkafest.
„Zemiaky sú späté s históriou aj súčasnosťou nášho regiónu, preto sme im pripravili v Liptovskom Mikuláši oslavu, ako sa patrí. Na tohtoročnom Švábkafeste ukážeme návštevníkom Liptova aj domácim okrem iného aj netradičné spojenie zemiakov a sladkých chutí, no čaká ich aj skutočný traktor či originálny fotopoint,“ uviedol predseda predstavenstva OOCR Región Liptov a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Na historickom námestí si návštevníci vychutnajú kulinársku šou so šéfkuchárom Ivanom Rusinom. Ten napríklad predvedie netradičný sladký zemiakový recept. Budú to minitortičky so zemiakovým krémom. Hosťom zemiakového festivalu je tento rok i Andrej Róth z Národného tímu kuchárov Slovenska. Pripraví zemiaky v moderných textúrach. Pôjde o viacero chodov tradičných receptov, ale všetky budú v modernom šate.
„Námestie v Liptovskom Mikuláši sa na celé popoludnie zmení na liptovský hospodársky dvor s traktorom, farmárskym trhom, výstavou zeleniny a množstvom remeselných stánkov. Chýbať nebude kultúrny program, súťaže ani kreatívne dielne pre deti,“ priblížila Šarafínová. Program sa začne o 15.00 h vystúpením Fidlikanti deťom a pokračovať bude až do večerných hodín.
K turizmu patria i regionálne suroviny a produkty. „Aj Liptov má svoje typické výrobky z ovčieho syra, bylinkové likéry či jedlá zo zemiakov. Napríklad halušky či naše originálne Liptovské droby, ktoré majú od roku 2021 chránené zemepisné označenie od Európskej únie. Švábkafest je preto nielen zábavným podujatím, ale aj oslavou identity nášho regiónu cez plodinu, ktorá bola v minulosti vo veľkom pestovaná na našich liptovských poliach,“ dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
„Zemiaky sú späté s históriou aj súčasnosťou nášho regiónu, preto sme im pripravili v Liptovskom Mikuláši oslavu, ako sa patrí. Na tohtoročnom Švábkafeste ukážeme návštevníkom Liptova aj domácim okrem iného aj netradičné spojenie zemiakov a sladkých chutí, no čaká ich aj skutočný traktor či originálny fotopoint,“ uviedol predseda predstavenstva OOCR Región Liptov a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Na historickom námestí si návštevníci vychutnajú kulinársku šou so šéfkuchárom Ivanom Rusinom. Ten napríklad predvedie netradičný sladký zemiakový recept. Budú to minitortičky so zemiakovým krémom. Hosťom zemiakového festivalu je tento rok i Andrej Róth z Národného tímu kuchárov Slovenska. Pripraví zemiaky v moderných textúrach. Pôjde o viacero chodov tradičných receptov, ale všetky budú v modernom šate.
„Námestie v Liptovskom Mikuláši sa na celé popoludnie zmení na liptovský hospodársky dvor s traktorom, farmárskym trhom, výstavou zeleniny a množstvom remeselných stánkov. Chýbať nebude kultúrny program, súťaže ani kreatívne dielne pre deti,“ priblížila Šarafínová. Program sa začne o 15.00 h vystúpením Fidlikanti deťom a pokračovať bude až do večerných hodín.
K turizmu patria i regionálne suroviny a produkty. „Aj Liptov má svoje typické výrobky z ovčieho syra, bylinkové likéry či jedlá zo zemiakov. Napríklad halušky či naše originálne Liptovské droby, ktoré majú od roku 2021 chránené zemepisné označenie od Európskej únie. Švábkafest je preto nielen zábavným podujatím, ale aj oslavou identity nášho regiónu cez plodinu, ktorá bola v minulosti vo veľkom pestovaná na našich liptovských poliach,“ dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.