Svah na cyklochodníku medzi Prešovom a Veľkým Šarišom zrekonštruujú
Práce na 1,76 kilometra dlhom úseku by sa mali začať už na jar, hotové by mali byť za deväť mesiacov.
Autor TASR
Veľký Šariš 5. marca (TASR) - Nestabilný svah na cyklochodníku pod Bikošom medzi Prešovom a Veľkým Šarišom, ktorý roky ohrozoval cyklistov a peších, sa dočká rozsiahlej rekonštrukcie. Tá by mala zvýšiť bezpečnosť prechádzajúcich obyvateľov na frekventovanom úseku Eurovelo 11. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ako uviedla, rekonštrukcia na čas obmedzí cyklistov i chodcov, využiť budú musieť obchádzkovú trasu.
Práce na 1,76 kilometra dlhom úseku by sa mali začať už na jar, hotové by mali byť za deväť mesiacov. PSK na tento účel získal nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 2,95 milióna eur. Celková výška rekonštrukcie má pritom presiahnuť 3,47 milióna eur.
V uplynulých dňoch odovzdal minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) certifikát o schválení projektu s názvom Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Prešov (Veľký Šariš) predsedovi PSK Milanovi Majerskému, keďže žiadateľom príspevku bol práve PSK.
Ako doplnila Lehotská, práce na danom úseku budú pozostávať z dvoch častí. Najprv sa upraví svah pod cyklotrasou v dĺžke 100 metrov, kde sa použije kombinácia vystuženej horninovej konštrukcie a protieróznej konštrukcie z 3D panelov, takisto sa upraví odvodnenie.
„Zároveň sa zabezpečí svah nad cyklotrasou v dĺžke 387 metrov, a to tak, aby sa zabránilo padaniu skál na cyklotrasu. Použije sa pritom protierózna konštrukcia z 3D panelov a betónové zvodidlo. V druhej časti sa opraví poškodený povrch cyklochodníka v celkovej dĺžke 1,73 kilometra,“ vysvetlila Lehotská.
Počas celej realizácie rekonštrukcie bude daný úsek medzinárodnej trasy Eurovelo 11, kadiaľ ročne prejde vyše 207.000 cyklistov a chodcov, úplne uzatvorený. Obchádzková trasa bude viesť poza tunel Bikoš zo Sídliska III smerom na Veľký Šariš.
