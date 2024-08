Svahový nosič pomôže pri náročnej kosbe aj proti inváznym rastlinám

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) - Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici uspela v projekte zameranom na podporu biodiverzity a likvidáciu inváznych druhov rastlín a zakúpila svahový nosič s príslušenstvom a ďalším vybavením. Na novú techniku získala z Environmentálneho fondu nenávratný finančný príspevok vo výške 190.000 eur, finančná spoluúčasť mesta predstavovala zhruba 31.200 eur. Informoval o tom v stredu banskobystrický primátor Ján Nosko.



Ako zdôraznil, mesto sa aktívne venuje mnohým projektom zameraným na zavádzanie zelených a modrých opatrení s cieľom prispôsobovať sa zmenám klímy a zmierňovať ich negatívne dopady. K nim patrí aj starostlivosť o lokalitu Kosodrevina na sídlisku Sásová, ktorú ZAaRES postupne mení na miesto plné zelene s výskytom rozmanitých druhov rastlín a živočíchov.



Svahový nosič pomôže zefektívniť kosby v ťažko dostupných terénoch, v lokalitách so špeciálnym režimom kosenia, tzv. mozaikovitým, medzi ktoré patrí aj plocha medzi Rudohorskou a Starohorskou ulicou. Pre podporu biodiverzity sa také svahy kosia jeden až dvakrát do roka.



Podľa riaditeľa ZAaRES Ivana Šaba svahový nosič nahradí asi desať až 15 pracovníkov, ktorých však nie je jednoduché do takého terénu dostať. Navyše, je nedostatok koscov či hrabačov.



"Dlhodobo nám chýbala vhodná technika na boj a likvidáciu inváznych rastlín. Tá, ktorou sme disponovali v minulosti, zabezpečila aspoň zastavenie ich šírenia, no na ich potlačenie už nebola dostatočná. Po prieskumoch a hľadaní rôznych alternatív sa nám podarilo nájsť vhodné riešenie. Vďaka novému stroju očakávame postupné odstránenie inváznych rastlín a prinavrátenie pôvodných druhov do lokalít s ich výskytom ako aj zvýšenie biodiverzity," vysvetlil Šabo.



Okrem svahového nosiča ZAaRES obstaral aj nový akumulátorový postrekovač, nabíjačky na elektrické vyžínače, horský nosič náradia, kladivový mulčovač, rotačnú kosu s odsávaním, špeciálnu kosu na podporu biodiverzity extenzívnych lúk i novú GPS zostavu na monitoring inváznych rastlín priamo v teréne.



"Pomôže nám kvantifikovať lokality zasiahnuté inváznymi rastlinami a vyhodnotiť ako účinne s nimi bojujeme. Po objavení nových ohnísk inváznych rastlín budeme vedieť rýchlejšie a adresnejšie pracovať na ich odstránení. Pomocou GIS plánu mesta Banská Bystrica budú môcť aj obyvatelia vidieť ako sa nám v boji proti nepôvodným druhom rastlín darí," doplnil Ondrej Chramec z úseku verejnej zelene ZAaRES.



"Prírode blízkou údržbou zelene môžeme dosiahnuť nielen ekonomické úspory, ale aj znížiť prašnosť a uhlíkovú stopu, zlepšiť ochladzovanie priestoru zadržiavaním vody v prírode a zvýšiť ochranu rastlín a živočíchov. Zamestnancom ZAaRES-u sa aj vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom darí skvalitňovať životné prostredie a novými opatreniami reagovať na zmenu klímy," dodal Nosko.