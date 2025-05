Vo Svätom Antone sa pustia do rekonštrukcie základnej školy

Svätý Anton 13. mája (TASR) - Po výstavbe novej telocvične chystá samospráva vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica aj rekonštrukciu miestnej základnej školy. Jej obnovu za približne 302.000 eur podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 - 2027.



Ako pre TASR priblížil starosta Svätého Antona Martin Kminiak, miestna základná škola bola postavená pred 65 rokmi a od týchto čias žiadnou väčšou rekonštrukciou neprešla. V rámci obnovy preto zrekonštruujú a zmodernizujú priestory školy vrátane učební, školského klubu, jedálne a zabezpečí sa aj bezbariérový prístup.



„Z našej strany už bol elektronicky podpísaný návrh zmluvy s MIRRI, budeme čakať na ich podpis. Potom budeme robiť verejné obstarávanie na dodávateľa diela,“ priblížil Kminiak s tým, že práce sa zrejme budú robiť za chodu školy, no výraznejšie problémy neočakáva. Školákov vie obec podľa potreby dočasne presťahovať do novej telocvične, ale aj do ďalších obecných zrekonštruovaných objektov.



V obci aktuálne finišujú aj s výstavbou novej telocvične, žiaci by ju mali užívať už od septembra tohto roka. Starosta vyjadril presvedčenie, že vďaka obom projektom sa obci podarí udržať v miestnej škole čo najviac školákov. „Zatiaľ sa nám to darí, pred siedmimi rokmi sme mali v škole 68 detí, dnes ich máme 105. Všetci predškoláci nám tu ostávajú,“ poznamenal Kminiak.