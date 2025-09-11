< sekcia Regióny
Svapkekopaňe prinesú do Rabče sprievod traktorov i ochutnávku jedál
Počas celého podujatia bude na námestí historické mestečko, ukážka boja, hod oštepom, lukostreľba, remeselné stánky, jarmok, jazda na koňoch a skákací hrad.
Autor TASR
Rabča 11. septembra (TASR) - Obec Rabča v okrese Námestovo sa v nedeľu 14. septembra premení na miesto tradičnej oslavy úrody počas podujatia Svapkekopaňe. Podujatie prinesie sprievod traktorov dedinou, poďakovanie za úrodu, gurmánsku ochutnávku zemiakových jedál a sprievodný program, ktorý sa bude odohrávať na námestí. Obec o tom informovala na webe.
Svapkekopaňe sa začnú slávnostnou svätou omšou o 9.00 h ako poďakovanie za úrodu. O 13.00 h dedinou prejde sprievod traktorov, po ktorom oficiálne otvoria podujatie. Následne o 14.00 h predstavia súťažné tímy svoje originálne recepty v rámci gurmánskej ochutnávky. Každý zapojený tím pripraví až 200 degustačných porcií pre návštevníkov.
Program hudobne obohatí Detský folklórny súbor (DFS) Goraľecky, DFS Javorina, Rabčianskí šuhaji, Bábkové divadlo Lienka, Mens a Štefan Repka a Gorals.
„Okrem gurmánskej súťaže sa môžu ľudia zapojiť aj do výstavy traktorov a poľnohospodárskych strojov, ktoré sú spojené s kopaním zemiakov, či do súťaže o zvláštny a atypický zemiak, ktorý môže niečo pripomínať alebo je niečím zaujímavý,“ priblížila obec.
Počas celého podujatia bude na námestí historické mestečko, ukážka boja, hod oštepom, lukostreľba, remeselné stánky, jarmok, jazda na koňoch a skákací hrad.
Svapkekopaňe sa začnú slávnostnou svätou omšou o 9.00 h ako poďakovanie za úrodu. O 13.00 h dedinou prejde sprievod traktorov, po ktorom oficiálne otvoria podujatie. Následne o 14.00 h predstavia súťažné tímy svoje originálne recepty v rámci gurmánskej ochutnávky. Každý zapojený tím pripraví až 200 degustačných porcií pre návštevníkov.
Program hudobne obohatí Detský folklórny súbor (DFS) Goraľecky, DFS Javorina, Rabčianskí šuhaji, Bábkové divadlo Lienka, Mens a Štefan Repka a Gorals.
„Okrem gurmánskej súťaže sa môžu ľudia zapojiť aj do výstavy traktorov a poľnohospodárskych strojov, ktoré sú spojené s kopaním zemiakov, či do súťaže o zvláštny a atypický zemiak, ktorý môže niečo pripomínať alebo je niečím zaujímavý,“ priblížila obec.
Počas celého podujatia bude na námestí historické mestečko, ukážka boja, hod oštepom, lukostreľba, remeselné stánky, jarmok, jazda na koňoch a skákací hrad.