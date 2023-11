Svätého Martina si v Lazanoch pripomenuli lampiónovým sprievodom

Lazany 11. novembra (TASR) - Svätého Martina si v sobotu v Lazanoch v okrese Prievidza pripomenuli sprievodom s lampiónmi a lampášmi. Folkloristi zo Sielnice pripravili i krátku scénku o živote svätca, na prechádzke obcou deti stretli strašidlo, žobráka i svätého Martina. Vo Zvonárike dome na nich čakalo i pohostenie.



"Svätý Martin sa narodil v prvej polovici štvrtého storočia, kresťanstvo prijal ako mladý muž. Bol vojakom, no to sa mu s kresťanstvom nezhodovalo, preto sa chcel radšej venovať charite, chudobným a chorým ľuďom," uviedol pre TASR člen Sielnice Martin Stanislav Petic.



Svätca preto podľa neho zobrazujú na koni, ako dáva polovicu plášťa žobrákovi. "Svetielka, ktoré deti poniesli v sprievode, sú spomienkou na to, ako hľadali svätého Martina, keď ho zvolili za biskupa. Nechcel prijať túto službu, zdalo sa mu, že je pre ňu nehodný. Skryl sa preto medzi husi a ony ho hľadali s lampášmi. Preto ako spomienku na hľadanie chodia obyčajne deti s lampášmi a hľadajú ho," priblížil.



So svätým Martinom sa spája i pranostika, podľa ktorej chodí na bielom koni a ľudia si to spájajú so snehom. "Svätý Martin žil veľmi cnostným životom, to znamená, že bol morálne na výške. Práve to symbolizuje biela farba. V tento deň aj mlynári rozhadzovali múku. Práve išlo o morálnu stránku, že je vzor čistoty. Cirkev ho vyhlásila ako prvého svätého, ktorý nebol mučeník. Išlo čisto o jeho krásny morálny život," dodal.