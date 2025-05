Svätopluk sa vracia na scénu Opery SND

Bratislava 20. mája (TASR) - Na scénu Opery Slovenského národného divadla (SND) sa vracia monumentálne dielo Eugena Suchoňa Svätopluk. Hudobná dráma v réžii Romana Poláka je na programe v piatok 23. mája o 19.00, v nedeľu 25. mája o 17.00 a v utorok 27. mája o 11.00 h. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.



Pripomenula, že ako výrazní interpreti sa v hlavnej postave kráľa Svätopluka predstavili poprední sólisti Opery SND - na prvom uvedení Ján Hadraba a v ďalších premiérach Ondrej Malachovský. „V inscenácii režiséra Juraja Jakubiska pred vyše desiatimi rokmi stvárnil hlavnú postavu aj Ján Galla,“ dodáva Pažítková.



V súčasnosti má v repertoári Svätopluka Peter Mikuláš. Po prvý raz sa k stvárneniu tejto postavy dostal pred štvrťstoročím, v roku 1998, aktuálne účinkuje v tretej inscenácii tejto opery. „Chceme však upriamiť pozornosť divákov na výrazného slovenského basistu s medzinárodným renomé Jozefa Benciho, ktorý naštudovaním postavy Svätopluka oslávi na scéne Opery SND svoje významné životné jubileum - 50 rokov,“ avizuje prvá scéna.



Opera Svätopluk, ktorú Suchoň komponoval v rokoch 1952 až 1959, má národný rozmer a autentický patriotizmus. Je drámou panovníka na pozadí mocenských zápasov na Veľkej Morave. Libreto napísal skladateľ na námet drámy Ivana Stodolu spolu s dramaturgičkou Jelou Krčméry-Vrteľovou. Zachytáva posledné dni kráľa Svätopluka, kedysi mocného bojovníka a vladára, ktorý sa snažil zabezpečiť budúcnosť pre svoju ríšu. „Je to dráma shakespearovských rozmerov, príbeh o zhubnom mechanizme moci, a aj keď je to historický námet, je veľmi živý aj v súčasnom svete,“ hovorí režisér Roman Polák. „Zmyslom mojej práce nebolo zasiahnuť do dramatických prvkov. Zmyslom bolo položiť drámu na javisko takým spôsobom, aby bola zaujímavá výtvarne, výkladom a znepokojivá tým, kam ide tento svet, keďže sa nevieme dohodnúť. Ani len ako tí bratia, ako tí Svätoplukovi synovia, ani dnes sa nikto v tomto svete nevie politicky dohodnúť,“ ozrejmil Polák svoju koncepciu opery, ktorá je náročná z interpretačnej stránky pre orchester aj sólistov. Divákov môžu zaujať aj efektné zbory, temperamentné pohanské tance či intímne emocionálne scény.