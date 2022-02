Svätoplukovo námestie v Nitre má oživiť vodný prvok

Nitra 14. februára (TASR) – Centrum Nitry by sa malo v krátkej budúcnosti zmeniť. Mesto pripravuje modernizáciu Svätoplukovho námestia, v rámci ktorej by má pribudnúť nová zeleň, vodný prvok i bezbariérová rampa.



Radnica sa oživením námestia zaoberá už dlhšiu dobu. Ešte v roku 2019 magistrát zorganizoval hackathon, na ktorom odborníci z rôznych oblastí hľadali spôsob, ako centrum mesta oživiť. V rámci odporúčaných aktivít magistrát nechal na námestí nainštalovať moduly, ktoré obyvatelia mesta i návštevníci využívajú na stretávania a posedenie v centre mesta. Podľa hlavného architekta mesta Viktora Šabíka sa osvedčili. „Na prázdne námestie, ktorým ľudia iba prechádzali, priniesli život,“ skonštatoval.



Mesto momentálne pripravuje ďalšie opatrenia. „Ide vlastne o pokračovanie toho, čo už bolo navrhnuté. Jedným z ďalších prvkov je potôčik, respektíve vodný žľab, ktorý sa má ťahať od fontány smerom k schodisku. Tam už je spravená aj projektová dokumentácia. Na námestie je navrhovaný aj mobiliár, zeleň v kvetináčoch a tiež bezbariérová rampa cez schodisko pri Divadle Andreja Bagara,“ uviedol primátor Marek Hattas.



Magistrát už má rozpracované viaceré aktivity. „V súčasnosti sa snažíme zabezpečiť úpravu terénov, rekonštrukciu a obnovu trávnikov v parčíku na námestí. Plánujeme tiež doplnenie výsadieb. Okrem toho chceme prehodnotiť počet mobiliáru a lavičiek. Tie, ktoré zostanú, by sme chceli zrekonštruovať a obnoviť tak, aby dostali dôstojnú podobu,“ uviedol vedúci odboru životného prostredia na mestskom úrade Štefan Lančarič.



Celkové náklady na modernizáciu námestia by podľa Hattasa mali dosiahnuť sumu približne 100.000 eur. „Je už určená predpokladaná hodnota zákazky, podľa ktorej je vodný prvok nacenený na 50.000 eur a debarierizácia je okolo 20.000 eur. K tomu ešte musíme prirátať mobilnú zeleň, opravu mobiliáru a nárasty cien. Konečnú sumu však ukáže až verejné obstarávanie,“ dodal primátor.