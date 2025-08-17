< sekcia Regióny
Svätou omšou obetovanou za Topoľčany vyvrcholili hodové slávnosti
Hody sú podľa slov primátorky nielen tradíciou, ale aj príležitosťou ukázať, že Topoľčany dokážu spojiť ľudí, zábavu a originalitu.
Autor TASR
Topoľčany 17. augusta (TASR) - Svätou omšou obetovanou za mesto a jeho obyvateľov vyvrcholili v nedeľu tohtoročné Topoľčianske hodové slávnosti. Tie sa konajú pravidelne v polovici augusta pri príležitosti výročia vysvätenia rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou trojdňových hodových slávností bol pestrý kultúrny program i úspešný pokus o zápis do slovenskej knihy rekordov, informovala primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová.
Hody sú podľa slov primátorky nielen tradíciou, ale aj príležitosťou ukázať, že Topoľčany dokážu spojiť ľudí, zábavu a originalitu. Okrem hudobného programu si mohli návštevníci pozrieť komentovanú prehliadku výstavy autorky Doroty Sadovskej s názvom Žltí svätí, ktorá aktuálne prebieha v Galérii mesta Topoľčany, aj komentovanú prehliadku mesta.
Najstaršia písomná zmienka o kostole Nanebovzatia Panny Márie na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch je z roku 1285. Kostol sa vtedy uvádza ako fília podzoborského kostola sv. Martina. Kostol i faru v priebehu 13. až 15. storočia spravovali benediktíni.
V roku 1731 vypukol v meste požiar, ktorému podľahlo množstvo budov, a zhorel i kostol. Topoľčany sa veľmi rýchlo obnovili, avšak po ukončení týchto prác vypukol ešte väčší požiar, pri ktorom bolo zničené celé mesto. Pri tomto požiari bol znovu postavený barokový kostol, v roku 1740 vysvätený Žigmundom Berényim.
Dnešný vzhľad kostola však pochádza z významnej neskorobarokovej prestavby ukončenej v rokoch 1792 až 1802. Nový kostol zasvätili Nanebovzatiu Panny Márie. V roku 1802 po ukončení všetkých stavebných úprav a vybavenia interiérov kostol posvätil belehradský biskup a prepošt ostrihomskej kapituly Jozef Vildt.
