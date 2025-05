Svätourbanské zoborské slávnosti spájajú folklór, remeslá i jedlo

Nitra 23. mája (TASR) - Tri dni plné tradícií, hudby a zábavy sa začali v piatok podvečer v Nitre pod Zoborom. Návštevníci Svätourbanských zoborských slávností po pätnástykrát spoločne oslavujú Sviatok sv. Urbana - patróna vinohradníkov, informovala radnica.



Tradičné podujatie poskytuje príležitosť stretnúť sa so susedmi, podporiť miestne komunity, umelcov i výrobcov. Spája kultúru, folklór, remeslá, hudbu a dobré jedlo v jedinečnej atmosfére pod Zoborom. Jeho súčasťou je trhové mestečko, vínny festival, hudobné vystúpenia, súťaže i program pre deti.



Otvorenie zoborského trhového mestečka spríjemní Jitka Zelenková. V piatok sú pripravené vystúpenia tanečnej školy Old School Brothers, Carpe Diem, rockové evergreeny ponúkne Merryfer. Sobota (24. 5.) bude patriť Kiko-Bandu, zoskupeniam The Surf Street, Čardáš Gang, ale aj Ottovi Weiterovi. Pripravená je súťaž vo varení bryndzových halušiek.



Záverečný deň slávností v nedeľu 25. mája otvorí slávnostná svätá omša ku cti sv. Urbana, požehnanie viníc a vinohradov. Po omši, ktorú bude celebrovať Marek Vaňuš, provinciál verbistov na Slovensku, vystúpi Katedrálny spevokol Emerám. V popoludňajších hodinách je pripravené vystúpenie detského folklórneho súboru Cedronček a vystúpenie žiakov zo Svaľavy na zakarpatskej Ukrajine. Definitívnou bodkou za tohtoročnými Svätourbanskými zoborskými slávnosťami bude koncert Petra Kotvalda.