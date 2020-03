Svätý Anton hľadá záujemcu o prenájom parkoviska pod kaštieľom

Svätý Anton 23. marca (TASR) - Obec Svätý Anton hľadá záujemcu o prenájom parkoviska pod miestnym kaštieľom, v ktorom sídli jediné celoslovenské poľovnícke múzeum. Starosta Martin Kminiak priblížil, že obec ponúka pozemok do prenájmu na obdobie šiestich mesiacov za sumu minimálne 1800 eur. "Keďže máme viacero záujemcov, rozhodli sme sa to urobiť licitáciou," uviedol.



Parkovisko pred rokmi prevádzkovala samotná obec, s pribúdajúcimi legislatívnymi požiadavkami na takúto činnosť sa však samospráva rozhodla parkovisko prenajímať. "Robíme to každý rok, prenájom je vždy len na pol roka, teda počas hlavnej sezóny," poznamenal starosta.