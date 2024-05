Múzeum vo Svätom Antone vlani pokračovalo v obnove svojho majetku

Svätý Anton 20. mája (TASR) - Múzeum vo Svätom Antone aj v minulom roku pokračovalo v rekonštrukčných prácach na budove barokovo-klasicistického kaštieľa z roku 1750, v ktorom sídli, a jeho priľahlom areáli.



"Múzeum vo Svätom Antone je štátnou príspevkovou organizáciou. Vďaka nášmu zriaďovateľovi, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa nám darí jednotlivé ciele a úlohy, ktoré máme dané do našej zriaďovateľskej listiny, napĺňať. Tým je aj správa hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu," poznamenal pre TASR riaditeľ múzea Štefan Engel.



Za veľmi dôležitú označil minuloročnú rekonštrukciu šindľovej strechy na barokovej sýpke vrátane odstránenia nevhodných strešných okien na severnej strane objektu, cez ktoré zatekalo do poľovníckeho depozitára. Priestory sýpky sa využívajú podľa Engela polyfunkčne, sú tu umiestnené depozitáre, ale konajú sa tu aj podujatia, a preto je dôležité, aby bola strecha v dobrom stave.



V budúcnosti je podľa jeho slov potrebné rekonštruovať aj strechu na samotnom kaštieli. "Jednu časť už máme z predchádzajúceho roka 2022 ale tým, že je kaštieľ štvorkrídlovou budovou s uzatvoreným nádvorím, tak potrebujeme rekonštrukciu aj do tých ďalších prvkov," dodal Engel.



Vlani sa v múzeu podľa riaditeľa podarilo odstrániť aj problémy so služobnými WC a kanalizáciou, ktorá bola v havarijnom stave a spôsobovala zatekanie do základov budovy kaštieľa. Vykonaná bola aj pasportizácia vybratých okien kaštieľa, na základe ktorej budú v nasledujúcom období pokračovať v obnove.



Práce v podobe arboristických zásahov v minulom roku prebiehali aj v priľahlom parku a lesoparku. Historický park má rozlohu päť hektárov a lesopark ďalších 25. "Sú do neho neustále potrebné vstupy a vklady. To znamená, že nie je obhospodarovaný ako bežný les. Musíme riešiť veľmi náročné prvky arboristické, lebo stromy sú už historického charakteru, podliehajú pamiatkovej ochrane a musí tam byť urobený odborný zásah," dodal Engel.