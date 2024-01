Obec Svätý Anton hľadá zdroje na výstavbu telocvične

Svätý Anton 17. januára (TASR) - V obci Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica chcú postaviť telocvičňu. Samospráva pre tento finančne náročný projekt hľadá aktuálne zdroje. "Vyhlásili sme opäť obchodnú verejnú súťaž z toho dôvodu, že chceme do konca februára podať opäť žiadosť na Fond na podporu športu," uviedol pre TASR starosta Martin Kminiak s tým, že o podporu projektu sa obec uchádzala aj vlani, no neúspešne.



Predpokladaná hodnota zákazky je podľa zverejnených informácií 788.000 eur bez DPH. V projekte podľa Kminiaka zohľadňovali aj požiadavky pamiatkarov, keďže sa škola nachádza v ochrannej zóne kaštieľa. Tento fakt a aj to, že ju chcú postaviť v svahovitom terénne, môžu podľa starostu za to, že náklady na jej výstavbu budú vyššie. Poznamenal tiež, že investícia v takomto rozsahu je pre obec z vlastných alebo úverových prostriedkov nereálna.



Svätý Anton patrí k najväčším obciam Banskoštiavnického okresu. V obci funguje základná škola, ktorú aktuálne navštevuje približne 100 detí a tiež materská škola, ktorej kapacita 45 detí je plná. "Telocvičňa nám tu chýba a myslím si, že telesná výchova a pohyb je pre deti v tejto dobe nevyhnutný," poznamenal.



Hodiny telesnej výchovy tak v súčasnosti najmä v zimnom období prebiehajú na chodbe školy, kde sú podľa Kminiaka nevyhovujúce podmienky. V letnom období sa hodiny sústreďujú v exteriéri školy. "Myslím si, že deti si v dnešnej dobe zaslúžia mať normálne podmienky na výučbu telesnej výchovy," dodal starosta s tým, že nová telocvičňa by neslúžila len žiakom základnej a materskej školy, ale aj futbalovým klubom, hasičom, folkloristom či dôchodcom z obce i susedného Prenčova.