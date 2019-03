Poľovnícke slávnosti sa budú konať tento rok v kaštieli Betliar

Program slávností, ktoré sa inak každoročne konajú v obci Svätý Anton v Banskoštiavnickom okrese, je totiž už tradične nielen v samotnom kaštieli, ale aj v priľahlom parku.

Svätý Anton 25. marca (TASR) - Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni svätého Huberta, ktoré sa každoročne konajú v obci Svätý Anton v Banskoštiavnickom okrese, sa tento rok výnimočne uskutočnia v kaštieli Betliar v okrese Rožňava. Dôvodom je rekonštrukcia, ktorá tento rok svätoantonský kaštieľ čaká.



"Vzhľadom na to, že nás čakajú rekonštrukčné práce jednak na nádvorí kaštieľa, ale aj v jeho pivniciach, tak predpokladáme, že ten priestor nebude vhodný na zorganizovanie takéhoto veľkého podujatia, ktoré už má tradíciu a nejaký ten cveng," poznamenala Jana Slaná z oddelenia marketingu Múzea vo Svätom Antone.



Spolu s ostatnými spoluorganizátormi preto hľadali náhradné priestory. Voľba padla na kaštieľ v Betliari, pri ktorom sa podľa Slanej nachádza aj veľmi pekný park. Program slávností je totiž už tradične nielen v samotnom kaštieli, ale aj v priľahlom parku.



Program tohtoročných slávností bude skrátený. Podujatie sa nebude konať dva dni ako obyčajne, ale len jeden deň, a to v sobotu 7. septembra.



Na celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni svätého Huberta zavítajú každoročne do Svätého Antona tisícky návštevníkov. Tento rok sa bude konať ich 29. ročník. Podľa Slanej sa doteraz konalo podujatie vždy v priestoroch svätoantonského kaštieľa a priľahlého parku.