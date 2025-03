V barokovej sýpke vo Svätom Antone vystavia trofeje poľovníckej sezóny

Svätý Anton 12. marca (TASR) - V barokovej sýpke Múzea vo Svätom Antone otvoria v sobotu 15. marca Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2024 - 2025. TASR o tom informovala Michaela Terenová z Múzea vo Svätom Antone.



Ako priblížila, na prehliadku bolo predložených 742 trofejí jeleňov, 194 trofejí srncov, 84 trofejí muflónov, 84 trofejí danielov, takmer 100 diviakov a tiež dva medvede.



"Hodnotiteľská komisia trofeje prevzala od užívateľov poľovných revírov, všetky ich posúdila a pripravila výstavu, ktorú si môže verejnosť pozrieť od 15. do 21. marca," uviedla Terenová.



Výstava bude v barokovej sýpke múzea otvorená denne od 9.00 do 15.30 h, v piatok 21. marca do 11.00 h.