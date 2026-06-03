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Múzeum vo Svätom Antone sprístupní výstavu venovanú rodu Koháriovcov
Po vernisáži sa v kaplnke kaštieľa uskutoční vystúpenie súboru Ensemble Thesaurus Musicum, ktorý predstaví program venovaný interpretácii starej hudby.
Autor TASR
Svätý Anton 3. júna (TASR) - Pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči pripravilo Múzeum vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica výstavu s názvom Koháriovci - vzostup rodu a jeho účasť v protiosmanských vojnách. Súčasťou vernisáže, ktorá sa uskutoční 6. júna, bude aj vystúpenie interpretujúce starú hudbu. Informovalo o tom Múzeum vo Svätom Antone.
„Výstava predstaví významný uhorský šľachtický rod Koháriovcov, ktorý sa výrazne zapísal do dejín Uhorska. Jeho príslušníci sa zúčastnili kľúčových bojov proti Osmanskej ríši, stáli na čele strategických pevností a podieľali sa na obrane územia dnešného Slovenska,“ priblížili múzejníci.
Po vernisáži sa v kaplnke kaštieľa uskutoční vystúpenie súboru Ensemble Thesaurus Musicum, ktorý predstaví program venovaný interpretácii starej hudby.
„Výstava predstaví významný uhorský šľachtický rod Koháriovcov, ktorý sa výrazne zapísal do dejín Uhorska. Jeho príslušníci sa zúčastnili kľúčových bojov proti Osmanskej ríši, stáli na čele strategických pevností a podieľali sa na obrane územia dnešného Slovenska,“ priblížili múzejníci.
Po vernisáži sa v kaplnke kaštieľa uskutoční vystúpenie súboru Ensemble Thesaurus Musicum, ktorý predstaví program venovaný interpretácii starej hudby.