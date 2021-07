Svätý Jur slávnostne otvára obnovenú požiarnu zbrojnicu

Bratislava/Svätý Jur 31. júla (TASR) – Mesto Svätý Jur v okrese Pezinok otvára v sobotu popoludní zrekonštruovanú požiarnu zbrojnicu ako nové zázemie pre dobrovoľný hasičský zbor. Rekonštrukciou pôvodného objektu vznikli zároveň tri priestory pre občianske združenia i zázemie pre západnú trasu Svätojakubskej cesty na Slovensku, ktorej je Svätý Jur súčasťou. Otvorenie zbrojnice je spojené aj s kultúrno-hudobných programom v Scheidlinovej záhrade.



"Požiarna zbrojnica bola v havarijnom stave, nefungovala a bola zavlhnutá. To, čo nás naštartovalo zrekonštruovať ju, bolo oživenie dobrovoľného hasičského zboru, ktorý začal opätovne fungovať v roku 2016," uviedol pre TASR primátor mesta Šimon Gabura.



Dobrovoľní hasiči sídlili doteraz v areáli bývalej pošty, zrekonštruovaná požiarna zbrojnica im však podľa primátora vytvorila lepšie zázemie a podmienky na fungovanie. V súčasnosti má mesto 36 hasičov v kategórii B, podľa šéfa mesta však nie je do budúcnosti vylúčená snaha o postup do vyššej kategórie. "Keď bude ľudský faktor natoľko pripravený, možno budeme mať ambíciu prejsť do kategórie A plus, kde už je výjazd do piatich minút," podotkol Gabura.



Rekonštrukciou pôvodného objektu vzniklo aj zázemie pre Svätojakubskú cestu. Priestory sú pripravené pre štyroch pútnikov, ktorí budú mať k dispozícii okrem miesta na nocľah aj kúpeľňu, sociálne zariadenie a kuchynku. "Ešte vybavujeme, aby mohli pútnici v tomto zázemí prespávať," doplnil Gabura.



Rekonštrukčné práce stáli podľa primátora 900.000 eur, mesto ich hradilo zo svojho rozpočtu. Dotáciu vo výške 11.000 eur z Ministerstva vnútra SR dostalo "len" na projektovú dokumentáciu. Na otázku, ako mesto zvládlo financovať práce z vlastných zdrojov, primátor poznamenal, že Svätý Jur hospodári už niekoľko rokov veľmi dobre. Časť peňazí, ktoré ušetrí, odkladá do rezervy, zvyšné v priebehu roka až troch opäť investuje. "Vraciame ich ľuďom prostredníctvom rekonštrukcií a budovania," dodal Gabura.