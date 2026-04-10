Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Svätý Jur 10. apríla (TASR) - V lehote 12 mesiacov majú na Krajinskej ceste vo Svätom Jure v okrese Pezinok vybudovať nový terminál integrovanej dopravy. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v centrálnom registri zmlúv a oznámení o výsledku verejného obstarávania, ktoré v piatok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Cena diela je 1.248.981,24 eura bez DPH (1.536.246,93 eura s DPH), v rámci predložených ponúk uspela v súťaži spoločnosť BeMiCon.

Terminál, prístupný z Krajinskej cesty, bude situovaný v strede mesta v pešej dostupnosti centra mesta. „Cieľom je vytvoriť reprezentatívny, funkčný a efektívny priestor pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Súčasťou návrhu je čakáreň so zázemím pre verejnosť a iné,“ uvádza sa v projektovej dokumentácii.

Terminál by mal disponovať 56 parkovacími miestami.
V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve