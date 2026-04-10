< sekcia Regióny
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Cena diela je 1.248.981,24 eura bez DPH (1.536.246,93 eura s DPH), v rámci predložených ponúk uspela v súťaži spoločnosť BeMiCon.
Autor TASR
Svätý Jur 10. apríla (TASR) - V lehote 12 mesiacov majú na Krajinskej ceste vo Svätom Jure v okrese Pezinok vybudovať nový terminál integrovanej dopravy. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v centrálnom registri zmlúv a oznámení o výsledku verejného obstarávania, ktoré v piatok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Terminál, prístupný z Krajinskej cesty, bude situovaný v strede mesta v pešej dostupnosti centra mesta. „Cieľom je vytvoriť reprezentatívny, funkčný a efektívny priestor pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Súčasťou návrhu je čakáreň so zázemím pre verejnosť a iné,“ uvádza sa v projektovej dokumentácii.
Terminál by mal disponovať 56 parkovacími miestami.
