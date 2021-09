Svätý Otec prišiel do Šaštína, kde ukončí svoju cestu po Slovensku

Šaštín-Stráže 15. septembra (TASR) - Svätý Otec František prišiel do Šaštína. Ide o posledný deň jeho apoštolskej cesty na Slovensku. Pred svätou omšou, na ktorej odznie homília od hlavy katolíckej cirkvi, sa stretne ešte s biskupmi.



Svätá omša je naplánovaná so začiatkom o 10.00 h. Sektory pre ľudí sa začali otvárať v utorok (14. 9.) po 22.00 h, aktuálne sú tam už desaťtisíce pútnikov.



Slávnosť sa bude konať v latinskom jazyku. Jednotlivé čítania a čítanie z Evanjelia podľa Lukáša bude prednášané po slovensky. Modlitba veriacich bude po slovensky, anglicky, nemecky, maďarsky a rómsky, nasledovať bude požehnanie rodín. Na záver svätej omše pozdraví pápeža bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a ľud pozdraví aj Svätý Otec.



Omša v Šaštíne sa koná na prikázaný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je patrónkou Slovenska. Zároveň je streda posledným dňom apoštolskej cesty hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku. Od nedele 12. septembra absolvoval bohatý program. Súčasťou bolo ekumenické stretnutie, súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej, privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci, kde sa následne stretol aj s hlavou SR Zuzanou Čaputovou. V Prezidentskej záhrade zas absolvoval stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomacie, v Katedrále sv. Martina v Bratislave išlo zas o schôdzku s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, katechétmi či seminaristami. V pondelok (13. 9.) navštívil centrum Betlehem, stretol sa židovskou komunitou. Utorok absolvovala hlava katolíckej cirkvi program na východe Slovenska. Po svätej liturgii, ktorú odslúžil v Prešove, zavítal na košické sídlisko Luník IX, kde pozdravil marginalizované komunity. Následne sa stretol s mladými na štadióne Lokomotívy v Košiciach.



Po omši sa pápež František presunie zo Šaštína na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, kde sa uskutoční rozlúčkový ceremoniál. Následne odletí do Ríma.