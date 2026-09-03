< sekcia Regióny
Švedlár: Pre nedostatok pitnej vody bola vyhlásená mimoriadna situácia
Podľa starostu obce Arpáda Plachetku je dôvodom nedostatok zrážok a pretrvávajúce sucho.
Autor TASR
Švedlár 3. septembra (TASR) - Pre nedostatok pitnej vody bola na území obce Švedlár v okrese Gelnica vyhlásená v stredu (2. 9.) mimoriadna situácia. Pre obyvateľov je pitná voda k dispozícii na výdajnom mieste a školy fungujú v skrátenom režime. Informuje o tom obec na webovej stránke.
Podľa starostu obce Arpáda Plachetku je dôvodom nedostatok zrážok a pretrvávajúce sucho. V minulosti už obec mala problém s nedostatkom vody, no nie až v takom rozsahu.
Obec uviedla, že občanom bude zabezpečená dodávka vody prostredníctvom verejného vodovodu od 19.00 h do 21.00 h podľa aktuálne stanoveného regulačného režimu. „Počas dňa, keď bude dodávka z verejného vodovodu prerušená, bude pre občanov k dispozícii pitná voda na určenom výdajnom mieste,“ dodala s tým, že v prípade potreby je zabezpečený aj rozvoz pitnej vody pre seniorov a ŤZP.
K situácii zasadal krízový štáb obce, ktorý sa zaoberal ďalšími opatreniami. Obec komunikovala s okresným úradom, Podtatranskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou a regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby sa zabezpečila pitná voda na výdajných miestach a dodávka do strategických prevádzok.
Dohodnutý bol aj režim fungovania škôl. Materské školy fungujú v skrátenom dopoludňajšom režime. Prvý stupeň základnej školy pokračuje v prezenčnom vyučovaní v skrátenom režime a druhý stupeň sa vzdeláva dištančnou formou.
Obyvateľov obec prosí, aby šetrili pitnou vodou. „Vodu používajte prednostne na pitie, prípravu stravy a nevyhnutné hygienické potreby,“ uviedla obec s tým, že naďalej platí zákaz používania pitnej vody na polievanie záhrad, napúšťanie bazénov či umývanie motorových vozidiel.
Podľa starostu obce Arpáda Plachetku je dôvodom nedostatok zrážok a pretrvávajúce sucho. V minulosti už obec mala problém s nedostatkom vody, no nie až v takom rozsahu.
Obec uviedla, že občanom bude zabezpečená dodávka vody prostredníctvom verejného vodovodu od 19.00 h do 21.00 h podľa aktuálne stanoveného regulačného režimu. „Počas dňa, keď bude dodávka z verejného vodovodu prerušená, bude pre občanov k dispozícii pitná voda na určenom výdajnom mieste,“ dodala s tým, že v prípade potreby je zabezpečený aj rozvoz pitnej vody pre seniorov a ŤZP.
K situácii zasadal krízový štáb obce, ktorý sa zaoberal ďalšími opatreniami. Obec komunikovala s okresným úradom, Podtatranskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou a regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby sa zabezpečila pitná voda na výdajných miestach a dodávka do strategických prevádzok.
Dohodnutý bol aj režim fungovania škôl. Materské školy fungujú v skrátenom dopoludňajšom režime. Prvý stupeň základnej školy pokračuje v prezenčnom vyučovaní v skrátenom režime a druhý stupeň sa vzdeláva dištančnou formou.
Obyvateľov obec prosí, aby šetrili pitnou vodou. „Vodu používajte prednostne na pitie, prípravu stravy a nevyhnutné hygienické potreby,“ uviedla obec s tým, že naďalej platí zákaz používania pitnej vody na polievanie záhrad, napúšťanie bazénov či umývanie motorových vozidiel.