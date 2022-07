Pre nízky prítok do obecných rezervoárov vo Švedlári dopĺňali vodu

Švedlár 26. júla (TASR) – Pre nízky stav prítoku do obecných rezervoárov vo Švedlári v okrese Gelnica dopĺňali vodu do obecného vodovodu. Pre TASR to potvrdil starosta Vladimír Končík.



"Boli sme už na hrane. Prečerpávali sme vodu do iného odberného miesta aj z nášho lesného potoka. Prameň nie je zachytený, ale kvality je dobrá. No aj ten potôčik zoslabol," povedal.



Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Švedlár v sobotu (23. 7.) čerpal vodu z obce Stará Voda. "Starovodský potok mal byť v minulosti určený na zásobovanie do Gelnice," spresnil Končík. Ako DHZ informuje na sociálnej sieti, do švedlárskeho zachytávacieho zariadenia dopravili 36.000 litrov vody. Následne pre poruchu výjazd ukončili.



Podľa starostu k obmedzovaniu dodávok pitnej vody zatiaľ nedošlo. Upozornil však na plytvanie vodou, napríklad v súvislosti s bazénmi.



Dodal, že sucho sa prejavuje aj na miestnom potoku. "Potok, ktorý ide cez stred obce, je už skoro bez vody," uviedol.