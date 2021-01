Svet zdravia na východe poskytuje len neodkladnú starostlivosť

Humenné 1. januára (TASR) – Humenská nemocnica má naďalej kompletne naplnené kapacity lôžok pre ľudí s COVID-19, nových pacientov s týmto ochorením hospitalizujú v okolitých nemocniciach. Pre TASR to uviedol hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ. Podľa neho je v siedmich nemocniciach tejto siete na východnom Slovensku situácia stabilizovaná, no pripravujú sa na zhoršený epidemiologický vývoj.



Na základe príkazu ministerstva zdravotníctva (MZ) SR poskytujú niektoré nemocnice už iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Do nej však spadá kompletná onkologická a biologická liečba. Ostatné plánované výkony sa presúvajú na budúce obdobie. Nemocnice súčasne posilnia kapacity pre ďalších pacientov s novým koronavírusom o lôžka s prívodom kyslíka. Z nemocníc, ktoré na východnom Slovensku prevádzkuje Sieť zdravia, sa to týka zariadení v Humennom, Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Rožňavy, Michalovciach, Trebišove a Vranove nad Topľou. Z ich celkovej kapacity 401 lôžok pre pacientov s COVID-19 je aktuálne obsadených 236. Z toho sú z kapacity 21 lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou voľné dve miesta.



Ako Kráľ pripomenul, nemocnice sa pripravujú na najhorší scenár a je veľmi dôležité, aby ľudia pristupovali k ochrane svojho zdravia nanajvýš zodpovedne. "Okrem dodržiavania prísnych protiepidemických nariadení je potrebné sa vyhýbať činnostiam, ktoré by mohli viesť k zbytočným úrazom alebo náhlym zlyhaniam. Kapacity nemocníc sú dnes obmedzené a veľmi vzácne. Musíme ich spoločne chrániť pre pacientov, ktorí ich nevyhnutne budú v najbližších dňoch potrebovať," povedal.



Príkaz MZ SR poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa týka 43 nemocníc, ktoré sú v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie. V bežnom režime pokračuje liečba onkopacientov alebo tých, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba. Príkaz má platiť do 31. januára.