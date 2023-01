V Dolnom Kubíne svetelná vianočná výzdoba už nesvieti, mesto šetrí

Dolný Kubín 14. januára (TASR) – Svetelnú vianočnú výzdobu v Dolnom Kubíne v tomto roku vypli skôr ako v minulom období. Ide o jedno zo šetriacich opatrení samosprávy na zníženie nákladov na energie. Pre TASR to uviedol primátor mesta Ján Prílepok.



"Od januára máme výrazne vyššie ceny energií, preto sme tento rok začali postupne vypínať a odstraňovať vianočné osvetlenie už po Troch kráľoch," priblížil primátor s tým, že od konca novembra do Silvestra fungovala výzdoba bez obmedzení.



Prílepok zdôraznil, že ide o výrazné skrátenie doby svietenia v porovnaní s minulými rokmi. "Zimné obdobie je vo všeobecnosti atraktívne pre návštevníkov Dolného Kubína, miestneho lyžiarskeho strediska a celkovo Oravy, preto sme mali po minulé roky výzdobu zapnutú do konca januára či začiatku februára," vysvetlil.