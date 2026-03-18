Svetelný signál opäť spojil historické lokality stredného Slovenska
V poradí šiesty ročník sa konal v roku, keď si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. marca (TASR) - Hrady, vartovky, vyhliadkové body a ďalšie historické lokality stredného Slovenska v piatok 13. marca opäť spojilo podujatie Svetelný signál, ktoré pripomína historický spôsob komunikácie našich predkov v čase hroziaceho nebezpečenstva. Do 6. ročníka podujatia sa zapojilo takmer 700 účastníkov z Banskobystrického aj Nitrianskeho kraja. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
„Hrady a vartovky vytvárali na prelome stredoveku a novoveku vizuálne prepojenú sieť, ktorej cieľom bolo formou zvukových, svetelných či dymových signálov posúvať informáciu o blížiacom sa nebezpečenstve. Práve tento historický princíp dnes symbolicky oživujeme,“ pripomenul archeológ z Pustého hradu a podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj Ján Beljak. Prvýkrát v novodobej histórii hradov bol svetelný signál vyslaný v roku 2021.
V poradí šiesty ročník sa konal v roku, keď si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči. Organizátori pripomenuli, že strategické banské mestá stredného Slovenska sa v tom čase ocitli v bezprostrednej blízkosti ohrozenia a práve táto skutočnosť viedla k potrebe vzniku prepracovaného systému varovných signálov. Jóbová doplnila, že tento rok sa do vysielania svetelného signálu pridali aj lokality z Nitrianskeho kraja, ktoré boli súčasťou tohto dômyselného signalizačného systému.
Ako uviedla, najviac návštevníkov sa tradične zišlo na Pustom hrade vo Zvolene, nasledoval hrad Žakýl. Každoročný úspech zaznamenali aj lokality ako Revište či Šášov alebo vartovka v Krupine. Svietilo sa aj z lokality Sitno, kde kedysi stál hrad. Novinkou tohto roku bol Nový zámok v Banskej Štiavnici. Na území Banskobystrického kraja sa zapojili ešte vartovka v Banskej Bystrici, kláštor Bzovík, hrad Peťuša a Zvolenský zámok.
„Podujatie každoročne inšpiruje aj ďalšie lokality, ktoré sú vo vizuálnom spojení s historickými signalizačnými miestami, ale samotné neboli súčasťou tohto systému a pochádzajú z iného obdobia. Tento rok sa k svetelnému signálu takto symbolicky pripojili aj ďalšie lokality - napríklad lúka nad včasnostredovekým hradiskom Môťová vo Zvolene,“ doplnila Jóbová.
V Nitrianskom kraji bola iniciátorom zapojenia sa do podujatia oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov. Mária Švecová z tejto organizácie uviedla, že svetlo vysielali z piatich miest, pričom sa podarilo lokality prepojiť a cez obec Pukanec sa prepojili až na samotné Sitno.
„Hrady a vartovky vytvárali na prelome stredoveku a novoveku vizuálne prepojenú sieť, ktorej cieľom bolo formou zvukových, svetelných či dymových signálov posúvať informáciu o blížiacom sa nebezpečenstve. Práve tento historický princíp dnes symbolicky oživujeme,“ pripomenul archeológ z Pustého hradu a podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj Ján Beljak. Prvýkrát v novodobej histórii hradov bol svetelný signál vyslaný v roku 2021.
V poradí šiesty ročník sa konal v roku, keď si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči. Organizátori pripomenuli, že strategické banské mestá stredného Slovenska sa v tom čase ocitli v bezprostrednej blízkosti ohrozenia a práve táto skutočnosť viedla k potrebe vzniku prepracovaného systému varovných signálov. Jóbová doplnila, že tento rok sa do vysielania svetelného signálu pridali aj lokality z Nitrianskeho kraja, ktoré boli súčasťou tohto dômyselného signalizačného systému.
Ako uviedla, najviac návštevníkov sa tradične zišlo na Pustom hrade vo Zvolene, nasledoval hrad Žakýl. Každoročný úspech zaznamenali aj lokality ako Revište či Šášov alebo vartovka v Krupine. Svietilo sa aj z lokality Sitno, kde kedysi stál hrad. Novinkou tohto roku bol Nový zámok v Banskej Štiavnici. Na území Banskobystrického kraja sa zapojili ešte vartovka v Banskej Bystrici, kláštor Bzovík, hrad Peťuša a Zvolenský zámok.
„Podujatie každoročne inšpiruje aj ďalšie lokality, ktoré sú vo vizuálnom spojení s historickými signalizačnými miestami, ale samotné neboli súčasťou tohto systému a pochádzajú z iného obdobia. Tento rok sa k svetelnému signálu takto symbolicky pripojili aj ďalšie lokality - napríklad lúka nad včasnostredovekým hradiskom Môťová vo Zvolene,“ doplnila Jóbová.
V Nitrianskom kraji bola iniciátorom zapojenia sa do podujatia oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov. Mária Švecová z tejto organizácie uviedla, že svetlo vysielali z piatich miest, pričom sa podarilo lokality prepojiť a cez obec Pukanec sa prepojili až na samotné Sitno.