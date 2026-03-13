< sekcia Regióny
Svetelný signál v piatok opäť spojí hrady Pohronskej hradnej cesty
Banská Bystrica 13. marca (TASR) - Šiesty ročník podujatia s názvom Svetelný signál spája hrady Pohronskej hradnej cesty v piatok opäť symbolicky prepojí hrady, vyhliadkové body a ďalšie historické lokality stredného Slovenska. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
Dodala, že tento rok však svetelný signál neprepojí len tradičné miesta na Pohronskej hradnej ceste. Budú to aj ďalšie lokality Banskobystrického kraja, miesta stretnutí sa však líšia. Niekde to bude spoločný organizovaný výstup, inde sa účastníci stretávajú priamo na mieste. „Konkrétne informácie zverejňujú jednotliví organizátori podľa lokality. Podstatný je spoločný moment, svieti sa o 18.00 h,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, podujatie každoročne spája miestnych obyvateľov, dobrovoľníkov a nadšencov histórie. „Dokonca láka stále viac návštevníkov z iných regiónov, ktorí nočný výstup na hrad vnímajú ako dobrodružnú a nezvyčajnú aktivitu, ktorú ocenia dospelí i najmä deti,“ zhrnula.
Podotkla, že v roku 2020 svetelný signál vysielali skúšobne a bez prítomnosti verejnosti. Do aktivity zapojili lokality, ktoré sú súčasťou kultúrno-tematickej trasy Pohronská hradná cesta. Neskôr sa pridali vartovky v Krupine a v Banskej Bystrici, hrad Sitno a kláštor v Bzovíku. V súčasnosti sa pridávajú ďalšie lokality ako Banská Štiavnica - Nový zámok a Kalvária, Pukanec, Levice, Čajkov, Devičany, Bohunice či Žemberovce.
Archeológ Ján Beljak doplnil, že lokality zapojené do podujatia plnili v minulosti dôležitú strážnu a informačnú funkciu. Svetelné signály, ohne a výstrely z diel varovali banské mestá a obyvateľov regiónu pred blížiacim sa nebezpečenstvom. Hradné vrchy a vartovky tvorili vizuálne prepojenú sieť. „Ak sa na jednom mieste objavil signál, v krátkom čase sa správa šírila ďalej celou krajinou,“ povedal.
