Svetielko nádeje: Zlatou stužkou podporíme onkologicky choré deti
Podľa OZ na Slovensku ochorie na rakovinu približne 200 detí ročne.
Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - September je mesiacom povedomia o detskej rakovine a podporiť šírenie dôležitých informácií o tomto ochorení detí a zároveň vyjadriť spolupatričnosť s nimi, šíriť nádej a odvahu môže každý pripnutím si zlatej stužky. Verejnosť k tomu vyzýva občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje, ktoré pôsobí priamo na oddelení detskej onkológie v Banskej Bystrici.
Podľa OZ na Slovensku ochorie na rakovinu približne 200 detí ročne. Vďaka pokroku v medicíne sa však podarí vyliečiť až 80 percent z nich. Pri niektorých diagnózach, ako je napríklad akútna lymfoblastová leukémia, úspešnosť liečby vo vyspelých krajinách stúpla v priebehu posledných desaťročí z 57 na 92 percent. Napriek povzbudivým číslam je liečba náročná, trvá niekoľko mesiacov a znamená obrovskú psychickú, fyzickú aj materiálnu záťaž pre dieťa a jeho rodinu.
„Liečba detskej rakoviny je dlhá a mimoriadne náročná cesta. Každý príbeh je iný, no všetky spája odvaha a nádej. Preto je dôležité hovoriť o tejto téme otvorene,“ konštatoval prednosta Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a predseda Svetielka nádeje Pavel Bician.
„Je to obrovský pokrok oproti minulosti, ale stále zostáva skupina detí, u ktorých sa ochorenie nepodarí zvládnuť. Aj preto má význam každá podpora, odborná, psychologická i ľudská,“ doplnil lekár kliniky Michal Šprlák.
OZ Svetielko nádeje už viac ako 23 rokov poskytuje komplexnú pomoc detským onkologickým pacientom a ich rodinám, od materiálneho zabezpečenia, psychologickej a sociálnej podpory, cez fyzioterapiu až po canisterapiu a prepravnú službu pre rodiny. Prevádzkuje tiež detský mobilný hospic, ktorý zabezpečuje paliatívnu starostlivosť pre detských pacientov na strednom Slovensku.
„Rodiny často čelia nielen chorobe, ale i praktickým problémom, ako zabezpečiť bežný chod domácnosti počas dlhých hospitalizácií, finančné problémy, vyrovnanie sa s diagnózou a v neposlednom rade s adaptáciou na oddelení nemocnice. Sme tu pre nich, aby sa necítili sami, a vedeli, že sme pripravení a ochotní im pomôcť,“ dodala sociálna poradkyňa Ivana Konôpková.
