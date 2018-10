Svetlušky rozžiarili Thurzov dom i srdcia návštevníkov múzea

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici otvorilo v utorok výstavu detských výtvarných prác pod názvom Posolstvo svetlušiek. V Thurzovom dome návštevníci uvidia originálne diela žiakov zo základných škôl v Hliníku nad Hronom a z obcí Poniky a Hrochoť až do 28. októbra. TASR o tom informovala manažérka múzea Martina Saktorová.



SSM pripravilo výstavu v spolupráci s občianskym združením (OZ) Svetielko nádeje, ktoré už 16 rokov pomáha deťom s onkologickým alebo iným ochorením. Doposiaľ pomohlo stovkám rodín a chorým deťom prináša pomyselné svetielko nádeje, ktorú nikdy nesmú stratiť.



"V máji sme na sociálnej sieti uverejnili výzvu na spoluprácu pre všetkých, ktorí radi maľujú a kreslia. Vyzvali sme ich, aby kreslili svetlušky podľa svojich predstáv. Boli sme milo prekvapení krásnymi prácami, ktoré vznikli. Detskí autori sa pohrali s farbami, dali do toho kus svojej fantázie a výsledkom sú krásne pestrofarebné svetlušky. Síce malé, ale s veľkým posolstvom pre tých, ktorým Svetielko nádeje pomáha. Sme veľmi vďační múzeu, ktoré nám v tomto roku už po druhý raz vytvorilo priestor na spoluprácu a po paličkovaných svetluškách teraz môžeme vystavovať aj tieto maľované," konštatovala Vanda Prandorfyová, koordinátorka dobrovoľníkov OZ Svetielko nádeje.



Podľa múzejníkov, tak ako svätojánske mušky prinášajú svetlo do nočnej prírody, snažili sa zdravé deti z troch základných škôl podporiť a povzbudiť svojich rovesníkov, ktorí každý deň zvádzajú neľahký boj s chorobou.



"Naše múzeum nezabúda na tretí sektor. Budeme radi, ak po prehliadke návštevníci výstavy prispejú do pokladničky OZ Svetielko nádeje a pomôžu najmenším pacientom z detskej onkológie," uviedla Elena Martincová, dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky SSM. Podľa nej výtvarné diela šikovných školákov rozžiarili nielen priestory múzea, ale i srdcia Banskobystričanov.