< sekcia Regióny
Svetlušky v bratislavských lesoch: Na pozorovanie máte už len pár dní
Svetlušky je možné pozorovať takmer všade, pričom na niektorých miestach ich je prirodzene viac.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - V bratislavských mestských lesoch je možné ešte pár dní pozorovať po zotmení svetlušky. Početné bývajú napríklad v Kačínskej doline, ale i v okolí Koliby či Kamzíka a niekoľko desiatok ich lieta i v arboréte. Pre TASR to uviedol Michal Noga z Mestských lesov v Bratislave.
„Ešte pár dní bude možné v mestských lesoch po zotmení pozorovať čarovné svetielka svätojánskych mušiek. Toto každoročné divadlo trvá približne dva týždne a práve sa chýli ku koncu,“ skonštatoval Noga.
Výskyt svetlušiek je podľa neho krátkodobý. Dospelé jedince totiž žijú len niekoľko týždňov, v mestských lesoch v Bratislave je to podľa neho „prázdninový druh“. Prvé svetlušky je možné zvyčajne spozorovať posledný júnový týždeň a posledné koncom prvého júlového týždňa. Ako uviedol, závisí to najmä od priebehu počasia, teploty, vetra či zrážok.
Svetlušky je možné pozorovať takmer všade, pričom na niektorých miestach ich je prirodzene viac. Sú to často okraje starších lesných porastov s rozvinutým bylinným podrastom. Vyhýbajú sa však miestam s umelým osvetlením, keďže to ich ruší. Avšak i pozorovanie svetlušiek má podľa neho svoje pravidlá.
„Ak sa za nimi vyberieme so svietiacou baterkou, pravdepodobne takmer žiadnu neuvidíme. Najnápadnejšie sú prirodzene v úplnej tme,“ podotkol Noga.
Svetlo produkujú procesom, ktorý sa volá bioluminiscencia. Ide o chemickú reakciu, pri ktorej vzniká svetlo, svoju úlohu v ňom zohráva látka s názvom „luciferín“. Svietenie je pritom komunikačný nástroj slúžiaci na prilákanie partnera a rozpoznanie vlastného druhu.
„Svetlušky sú pritom prekvapivo presné - prvé svetelné signály sa objavujú približne 30 až 35 minút po západe slnka,“ poznamenal Noga. Okrem nich sú v týchto dňoch podľa neho nápadné aj hlasy mláďat sovy obyčajnej, ktoré sa ozývajú takmer hneď po západe slnka. Zároveň je možné stretnúť i ďalších nočných „obyvateľov“ mestských lesov, a to ježe, žaby, vzácnejšie i líšku či jazveca.
„Ešte pár dní bude možné v mestských lesoch po zotmení pozorovať čarovné svetielka svätojánskych mušiek. Toto každoročné divadlo trvá približne dva týždne a práve sa chýli ku koncu,“ skonštatoval Noga.
Výskyt svetlušiek je podľa neho krátkodobý. Dospelé jedince totiž žijú len niekoľko týždňov, v mestských lesoch v Bratislave je to podľa neho „prázdninový druh“. Prvé svetlušky je možné zvyčajne spozorovať posledný júnový týždeň a posledné koncom prvého júlového týždňa. Ako uviedol, závisí to najmä od priebehu počasia, teploty, vetra či zrážok.
Svetlušky je možné pozorovať takmer všade, pričom na niektorých miestach ich je prirodzene viac. Sú to často okraje starších lesných porastov s rozvinutým bylinným podrastom. Vyhýbajú sa však miestam s umelým osvetlením, keďže to ich ruší. Avšak i pozorovanie svetlušiek má podľa neho svoje pravidlá.
„Ak sa za nimi vyberieme so svietiacou baterkou, pravdepodobne takmer žiadnu neuvidíme. Najnápadnejšie sú prirodzene v úplnej tme,“ podotkol Noga.
Svetlo produkujú procesom, ktorý sa volá bioluminiscencia. Ide o chemickú reakciu, pri ktorej vzniká svetlo, svoju úlohu v ňom zohráva látka s názvom „luciferín“. Svietenie je pritom komunikačný nástroj slúžiaci na prilákanie partnera a rozpoznanie vlastného druhu.
„Svetlušky sú pritom prekvapivo presné - prvé svetelné signály sa objavujú približne 30 až 35 minút po západe slnka,“ poznamenal Noga. Okrem nich sú v týchto dňoch podľa neho nápadné aj hlasy mláďat sovy obyčajnej, ktoré sa ozývajú takmer hneď po západe slnka. Zároveň je možné stretnúť i ďalších nočných „obyvateľov“ mestských lesov, a to ježe, žaby, vzácnejšie i líšku či jazveca.