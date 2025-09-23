< sekcia Regióny
Svetový deň cestovného ruchu oslávi Pohronské múzeum bohatým programom
Autor TASR
Nová Baňa 23. septembra (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. septembra, organizuje Pohronské múzeum v Novej Bani v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Gron oslavy tohto dňa. Riaditeľka múzea Jana Potocká informovala, že tento rok výnimočne pripravujú rôznorodý program už na stredu 24. septembra.
Pre školské skupiny pripravili podľa jej slov netradičnú prehliadku múzea, v ktorej sa história Novej Bane spojí s mystifikáciou. Prehliadka ich zavedie do doby slávnych hrdinov, legiend, rytierstva a kúziel. „Postupným lúštením a prechádzaním indícií nakoniec spolu odhalíme podstatu Bratstva dračieho ohňa a zistíme, či sme hodní stať sa členom a ochrancom jeho najväčšieho tajomstva,“ priblížila Potocká.
Pre žiakov základných škôl pripravili múzejníci exkurziu na najmladšiu sopku v strednej Európe a najzachovalejšiu v rámci Slovenska - Putikov vŕšok, ktorá sa nachádza v neďalekej Tekovskej Breznici. Exkurziu absolvujú s geológom a seizmológom Slovenskej akadémie vied Jánom Madarásom.
„Pracovníčky OOCR Región Gron pripravia pre deti krátku prednášku o význame cestovného ruchu a zábavný kvíz zameraný na prírodné dedičstvo, kde budú deti rozdelené do tímov a spoločne budú plniť jednotlivé zadania,“ priblížila Potocká.
V oddychovej zóne múzea si môžu návštevníci prezrieť maketu a tri návrhy novej archeologickej expozície, vrátane víťaznej práce. Záverečným programom dňa bude prednáška Madarása na tému: Sopky na Slovensku od prvohôr po súčasnosť.
