Svetový deň diabetu oslávili novým Dia šlabikárom

Spišská Nová Ves 19. novembra (TASR) – Svetový deň diabetu, ktorý každý rok pripadá na 14. novembra, oslávili tento rok na Spiši krstom nového Dia šlabikára. Vydalo ho Združenie rodičov a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi a ide v poradí o tretiu publikáciu, ktorou pracuje na dosiahnutí svojho najväčšieho cieľa. „Tým je šíriť pozitívny prístup k ochoreniu Diabetes mellitus I. typu,“ uviedol autor projektu Peter Herceg.



Dia šlabikár nie je podľa neho len knihou, ktorú majú všetci diabetici Slovenska k dispozícii zadarmo na stiahnutie. Predstavuje zároveň premyslený komplex edukačných krokov, ktorý má za cieľ pomôcť hlavne detským diabetikom a ich rodičom pri zvládaní života s touto diagnózou. „Najväčším prínosom tohto projektu je, že sú v ňom spracované vlastné skúsenosti členov nášho združenia, ktoré sú doplnené radami a vedomosťami najlepších odborníkov z radov lekárov a špecialistov, ktorých na Slovensku máme,“ upozornil Herceg.



Úroveň už prvého vydania šlabikára príjemne prekvapila aj jednu z osobností slovenskej diabetológie Jozefa Micháleka, ktorý dostal za úlohu spracovať recenziu. „Kto to kedy videl, aby si 'laici' trúfli napísať niečo také podarené. Vtedy som si ale aj uvedomil, že je to aj taká malá, tichá výčitka. Že my, profesionáli, sme tak trochu zaspali dobu a tak museli 'laici' vziať do rúk pero, aby nám pripomenuli, že máme voči pacientom s diabetom podlžnosti,“ skonštatoval.



Knihy Dia šlabikár a Dia šlabikár 2, ktoré boli v minulosti vydané vo vlastnej réžii združenia s podporou partnerov, sa nikdy nepredávali. „Nechceli sme sa obohacovať na niekom, kto v čase písania projektu ochorel. Vytvorili sme publikácie, ktoré sme v tlačenej verzii darovali každému novo diagnostikovanému detskému diabetikovi, ktorý o ňu požiadal. Pre ostatných sme vytvorili verziu e-booku, ktorú si môže každý bezplatne stiahnuť do svojich počítačov, čítačiek či telefónov,“ ozrejmil Herceg. V minulosti s podporou partnerov vydali knihy aj v Braillovom písme a rovnako aj v audio verzii. Mysleli tak aj na nevidiacich a slabozrakých diabetikov, s ktorými sa počas edukácií často stretávajú.



V rovnakom duchu bude pokračovať aj tretia kniha projektu. Jej názov však už neobsahuje číslicu, ale znak +. „Súvisí to s túžbou vydať túto publikáciu aj v iných jazykoch. Impulz začať pracovať na ďalšej knihe odštartovala návšteva diabetických detí pri príležitosti Svetového dňa diabetu v roku 2018 v Európskom parlamente v Štrasburgu, kde sa projekt Dia šlabikár stretol s veľkým obdivom. Keďže sa tlačené verzie kníh postupne míňali, najlepším rozhodnutím bolo začať pracovať na novšej, zase o niečo vylepšenej verzii,“ dodal na záver Herceg.