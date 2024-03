Svetový deň kozmonautiky si v Prievidzi pripomenú pozorovaním oblohy

Prievidza 20. marca (TASR) - Svetový deň letectva a kozmonautiky, ktorý pripadá na 12. apríla, pripomenie Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi pozorovaním nočnej oblohy v prenosnom digitálnom planetáriu. Podujatie Objavte vesmír pripravilo v spolupráci s Hvezdárňou Partizánske, jeho súčasťou bude i premietanie filmu.



Odborníci z hvezdárne v astronáriu návštevníkom prostredníctvom najnovšej vizuálnej projekcie premietnu simuláciu reálnych astronomických úkazov, východov a západov Slnka, fázy Mesiaca či pohyby planét, pozorovanie hviezdnej oblohy a súhvezdí a vysvetlia, ako to vo vesmíre funguje. Súčasťou prezentácie v planetáriu bude aj film Úsvit kozmického veku. "Neuveriteľne presná rekonštrukcia dobývania vesmírneho priestoru zoznámi návštevníkov s udalosťami od letu prvej umelej družice Sputnik cez pristátie človeka na Mesiaci a budovanie Medzinárodnej vesmírnej stanice až po budúce misie na Mars," priblížilo RKC.



Program budú môcť záujemcovia navštíviť 12. apríla o 16.00 h, 17.00 h a 18.00 h. Na podujatie sa musia pre obmedzenú kapacitu vopred prihlásiť.



Svetový deň letectva a kozmonautiky vyhlásili v roku 1968 na podnet Medzinárodnej leteckej federácie (FAI) a je dňom víťazstva vedy a oslavou vesmírneho priemyslu. "Stanovili ho na deň, keď v roku 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský letec a kozmonaut Jurij Gagarin. Prvýkrát obehol Zem na kozmickej lodi Vostok, čo mu trvalo 108 minút, a otvoril tak éru letov do vesmíru," pripomenulo RKC.



Od Gagarinovho letu ľudstvo na ceste objavovania vesmíru podľa neho dosiahlo značný pokrok. "Do elitného klubu kozmonautov sa 2. marca 1978 letom Vladimíra Remeka zaradilo aj bývalé Československo, 20. februára 1999 sa začala vesmírna misia prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu," dodalo.