Svetový deň rádiológie pripomína význam zobrazovacích metód v medicíne
Autor TASR
Levoča 8. novembra (TASR) - Svetový deň rádiológie (8. novembra) je pripomienkou objavu röntgenových lúčov, ktoré v tento deň v roku 1895 objavil nemecký fyzik Wilhelm Conrad Röntgen. Tie dnes lekárom umožňujú nazerať do ľudského tela bez použitia skalpela. Ako informovala manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková, na Slovensku sa o rozvoj rádiológie zaslúžil Vojtech Alexander, ktorý ako prvý uviedol do prevádzky röntgenový prístroj v Kežmarku.
Rádiológia umožňuje lekárom odhaliť ochorenia ešte v raných štádiách, často skôr, ako sa prejavia prvé príznaky. „Medzinárodný deň rádiológie je pripomenutím prínosu tohto odboru a jeho kľúčovej úlohy v medicínskej diagnostike. Rozšírilo sa spektrum diagnostických vyšetrení, čo znamená rýchlejší a presnejší záchyt ochorení, a tým aj väčšiu šancu na uzdravenie,“ uviedla primárka rádiodiagnostického oddelenia Nemocnice v Levoči Elena Loumová.
Oddelenie disponuje digitálnym röntgenom, ultrazvukmi, CT prístrojom a od júna tohto roka aj novým 3T MRI systémom. „Nový prístroj umožňuje detailnejšie zobrazenie mozgu, miechy, kĺbov aj brušných orgánov. Skrátil sa čas vyšetrenia a rozšírili sa diagnostické možnosti pre pacientov,“ doplnila Loumová.
Dôležitú úlohu pri vyšetreniach zohrávajú aj rádiologickí technici. „Sme neoddeliteľnou súčasťou diagnostického procesu. Dbáme na presnosť, bezpečnosť a komfort pacienta počas celého vyšetrenia,“ priblížil vedúci rádiologický technik levočskej nemocnice Jaroslav Kováč. Práca technika je podľa neho dynamická a vyžaduje rýchle a presné reakcie, najmä pri akútnych prípadoch.
Rádiodiagnostické oddelenie sa venuje aj terapeutickým zákrokom, napríklad biopsiám alebo zákrokom na chrbtici pod CT kontrolou. Súčasťou práce je aj vzdelávanie a sledovanie najnovších trendov, vrátane digitalizácie a implementácie umelej inteligencie do hodnotenia snímok.
