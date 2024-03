Svetový deň vody oslávia vo viacerých mestách Trnavského kraja

Trnava/Galanta 19. marca (TASR) - Možnosť bezplatného vyšetrenia vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany ponúka aj k tohtoročnému Svetovému dňu vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Trnava. Vzorky bude odoberať v piatok (22. 3.), informoval o tom riaditeľ RÚVZ v Trnave Tomáš Hauko. Oslavy sviatku vody chystajú aj v Galante a Dunajskej Strede.



Na analýzu RÚVZ Trnava je potrebné odobrať 0,5 litra vody do čistej a vypláchnutej PET fľaše a priniesť čo najskôr po odbere do budovy akreditovaného skúšobného laboratória na Halenárskej ulici 23, kde ich budú zbierať od 9.00 do 14.00 h. Záujemcovia môžu takisto využiť pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatné odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov, ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Pracovníci odboru hygieny životného prostredia a zdravia budú k dispozícii na telefónnom čísle 033/5354596 alebo adrese tt.voda@uvzsr.sk, táto služba je širokej verejnosti poskytovaná celoročne.



Trnavská vodárenská spoločnosť v tomto roku poskytne službu analýzy vzoriek vody s finančným zvýhodnením oproti bežným poplatkom. Podrobnosti sú na webe spoločnosti.



Západoslovenská vodárenská spoločnosť bude oslavovať Svetový deň vody priamo v mestách svojej pôsobnosti, v rámci Trnavského kraja v Galante pred mestským úradom a Dunajskej Strede pri mestskom kultúrnom stredisku. Budú tam od 9.00 h vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenia prinesených vzoriek z lokálnych zdrojov na celkovú tvrdosť a dusičnany. Okrem toho vyhlásia aj víťazov výtvarných a projektových súťaží, ktoré spoločnosť vyhlásila pre žiakov všetkých stupňov škôl. Pre deti bude pripravený pestrý program a súťaže, vystavená bude vodárenská technika a zamestnanci budú pripravení odpovedať návštevníkom na otázky o výrobe, distribúcii, čistení vody a informovať ich o ďalších službách spoločnosti.