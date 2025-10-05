Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Svetový maratón v tvorbe hier GameJam+ 2025 odštartuje v októbri

Na snímke pečať Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Úvodné podujatie GameJam+ Slovakia 2025 sa uskutoční 17. až 19. októbra v Kreatívnom centre Skladová v Trnave.

Autor TASR
Trnava 5. októbra (TASR) - V piatok 17. októbra sa začne ďalší ročník celosvetového akceleračného programu a medzinárodnej súťaže pre tvorcov hier GameJam+. Do podujatia sa každoročne zapája viac ako 50 krajín sveta vrátane Slovenska. TASR o tom informovali z Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave.

„GameJam+ je jedinečná príležitosť pre kreatívnych ľudí so záujmom o programovanie, herný dizajn, grafiku, animáciu, zvuk, scenáristiku či projektový manažment. Súťaž ponúka možnosť rozvíjať nápad na hru od prvotného prototypu až po finálny produkt pripravený pre trh, a to s podporou mentorov, investorov a profesionálov z herného priemyslu,“ uviedla vedúca Katedry digitálnych hier FMK UCM v Trnave Magdaléna Švecová.

Program prebieha v niekoľkých fázach počas celého akademického roka. Začína sa v októbri 48-hodinovým maratónom, počas ktorého tímy vytvárajú prototypy hier na určené témy. V ďalších troch mesiacoch pokračuje prácou na rozvoji hier s pomocou mentorov.

Február patrí kontinentálnemu finále, kde sa rozhoduje o projektoch postupujúcich z jednotlivých regiónov. V marci až máji prichádza k finalizácii hier a príprave prezentácií pred investormi. Celosvetové vyvrcholenie súťaže, kde sa udeľujú ocenenia v rôznych kategóriách, je naplánované na jún v Brazílii.

Úvodné podujatie GameJam+ Slovakia 2025 sa uskutoční 17. až 19. októbra v Kreatívnom centre Skladová v Trnave. Na Slovensku sa podujatie organizuje od roku 2022 v spolupráci s OZ Godot a FMK UCM v Trnave. Slovenské tímy pravidelne dosahujú úspechy na európskej aj svetovej úrovni.
