SVIATKY: V tomto meste a jeho okolí zaznamenali vysoký záujem turistov
Po Veľkej noci pozornosť turistov presúva k aktívnemu pohybu a spoznávaniu tradícií.
Autor TASR
Bardejov 8. apríla (TASR) - Počas veľkonočných sviatkov boli hlavné ubytovacie kapacity v Bardejovských Kúpeľoch a historickom centre Bardejova v mnohých prípadoch obsadené na 100 percent. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov to označila za najúspešnejšiu Veľkú noc od obdobia pandémie, pričom priaznivý vývoj očakáva aj v pokračujúcej jarnej turistickej sezóne. TASR o tom za OOCR informoval Štefan Kuča.
„Z analýzy rezervačných systémov vyplýva, že dopyt po ubytovaní v Bardejovských Kúpeľoch a v regióne Dukly dosahoval maximálne limity. Medziročný nárast záujmu v prvom kvartáli 2026 o 11 percent sa naplno prejavil práve počas veľkonočných sviatkov. Najväčší nápor zažívali kúpeľné hotely a wellness penzióny v Bardejove, kde bola nulová dostupnosť hlásená už týždne vopred. Podobne priaznivá situácia bola v okolí Svidníka, kde návštevníkov lákala najmä vojenská história v kombinácii s jarnou turistikou,“ uviedol riaditeľ OOCR Šariš - Bardejov Radomír Jančošek.
Po Veľkej noci sa podľa neho pozornosť turistov presúva k aktívnemu pohybu a spoznávaniu tradícií. „Apríl je v znamení otvárania cyklochodníkov ‚Aquavelo‘ spájajúcich Bardejov s poľským pohraničím a jarných túr v pohorí Čergov. Hostia už nevyhľadávajú len procedúry, ale kombinujú relax s výletmi na hrad Zborov, návštevou Údolia smrti či potulkami po drevených kostolíkoch zapísaných v UNESCO,“ doplnil Jančošek.
