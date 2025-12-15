< sekcia Regióny
Sviatočnú atmosféru v Kremnici navodia Vianočné mini trhy
Obľúbená akcia, súčasťou ktorej je aj benefičný punč či hudobné vystúpenia, sa uskutoční v stredu 17. a vo štvrtok 18. decembra.
Autor TASR
Kremnica 15. decembra (TASR) - Mesto Kremnica organizuje aj tento rok Vianočné mini trhy v historickom medzibrání. Obľúbená akcia, súčasťou ktorej je aj benefičný punč či hudobné vystúpenia, sa uskutoční v stredu 17. a vo štvrtok 18. decembra. Trhy sa budú konať od 10.00 do 20.00 h.
Ako informovala kremnická samospráva, gastro stánky budú obyvateľom a návštevníkom k dispozícii až do nedele 21. decembra. Okrem nich nájdu na trhoch aj predajné stánky s vianočnými darčekmi, výrobkami žiakov miestnych škôl či vianočnými dobrotami.
Druhý predajný deň spestrí kultúrny program. „V tento deň od 14.00 h bude primátor spolu s poslancami mestského zastupiteľstva predávať benefičný punč, ktorého výťažok pôjde podobne ako vlani pre talentované deti,“ uviedla radnica. O 15.00 h vystúpi dychová hudba Minciar a o 19.00 h vystúpi skupina Janko Kulich a Kolegium s programom Koleda pre Kremnicu.
