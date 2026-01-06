< sekcia Regióny
Sviatok Bohozjavenia si pripomenú aj na brehu Zemplínskej šíravy
Sviatok Bohozjavenia podľa Paľovčíka priamo nadväzuje na krst Ježiša Krista v rieke Jordán.
Autor TASR
Klokočov 6. januára (TASR) - Gréckokatolícki veriaci si sviatok Bohozjavenia pripomenú v utorok aj v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove a na brehu Zemplínskej šíravy. Archijerejská svätá liturgia bude spojená s Jordánskym svätením vody. Pre TASR to z Gréckokatolíckej eparchie Košice uviedol Peter Paľovčík.
Svätej liturgii, ktorá sa začne o 10.30 h, bude predsedať gréckokatolícky košický arcibiskup Cyril Vasiľ. Po nej sa v sprievode s kňazmi a veriacimi presunie k brehu Zemplínskej šíravy. Po predpísaných modlitbách najprv trikrát do vody ponorí trojramenný svietnik, trikrát dýchne na vodu, trikrát požehná vodu ponorením ruky a napokon trikrát ponorí do vody kríž. Každý úkon býva pritom sprevádzaný modlitbou, zvolaním. Vladyka novoposvätenou vodou pokropí ľudí i chrám.
Sviatok Bohozjavenia podľa Paľovčíka priamo nadväzuje na krst Ježiša Krista v rieke Jordán. „Pri krste Ježiša Krista v rieke Jordán sa prvýkrát zjavila celá Svätá Trojica. Posväcovanie vody pri riekach, jazerách alebo vodných nádržiach má hlboký biblický aj symbolický význam - nie je to len praktický zvyk a spomienka, ale silné liturgické gesto a sprítomnenie,“ povedal.
Podľa jeho slov má uvedený sviatok v byzantskej teológii takzvaný kozmický charakter, keďže Kristus vstupom do vody posväcuje všetky vody sveta, a tým aj celú prírodu a ľudský život. Preto sa voda svätí pod holým nebom a pri prirodzenom vodnom zdroji. Zároveň má ísť o verejné svedectvo viery. Svoju symboliku má tiež tečúca a hlboká voda či otvorený priestor, ktorý má pripomínať, že prítomnosť Boha sa neobmedzuje len na chrámy.
